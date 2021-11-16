أخبار عاجلة

الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
فيوتشر يعلن تفاصيل إصابة جنش ومروان محسن -
خالد الدرندلي: لم أتجاوز في حق الخطيب وبضحك من الشائعات (فيديو) -
الخطيب غاضبًا من التناول الإعلامي: «الأهلي يفوز وفي اليوم التالي أزمة بين موسيماني وكهربا» -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس -
مرسيدس تخترع نظام جديد لتفرغ هواء الإطارات في حالات الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه

Print
بعد حصولهم على الحزام الأصفر "كيو2"

شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج تدريب 63 طالبًا، ومنحتهم الحزام الأصفر "كيو2"، بعد اجتيازهم المهارات الرياضية من أكاديمية اللجنة للكاراتيه.

ونظمت لجنة تنمية الأفلاج حفلًا للطلاب الحاصلين على الحزام الأصفر "كيو2"، حضره أولياء أمورهم، وتحدث خلاله رئيس لجنة تنمية الأفلاج عن مستقبل أكاديمية الكاراتية باللجنة ومراحل التدريب والفئات المستهدفة من هذه الرياضة والأحزمة التي سوف تمنح للخريجين من الأكاديمية، مشيرًا إلى أن أكاديمية لجنة تنمية الأفلاج تم اعتمادها من الاتحاد السعودي للكاراتيه.

وكانت لجنة الأفلاج قد أطلقتها لتدريب طلاب المرحلتَيْن الابتدائي والمتوسطة في أكاديمية لجنة التنمية الاجتماعية لـ"الكاراتيه" بهدف تدريبهم على ألعاب الدفاع عن النفس، وتحويل الطاقة السلبية إلى نشاط صحي، والاستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه

شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه

شاهد.. تخرّج 63 طالبًا من أكاديمية تنمية الأفلاج للكاراتيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار