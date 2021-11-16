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المصارعة تنتظر دعم وموافقة الشباب والرياضة .. استعداداً للبطولة العربية

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المصارعة تنتظر دعم وموافقة الشباب والرياضة .. استعداداً للبطولة العربية المصارعة تنتظر دعم وموافقة الشباب والرياضة .. استعداداً للبطولة العربية

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أكد اللواء عصام النوار رئيس إتحاد المصارعة أن الإستعداد للبطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي للمصارعة تسير على قدم وساق، مشيراً إلى أن البطولات الثلاثة سوف تستضيفهم الصالة الرياضية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة ٢٤ حتي ٣٠ نوفمبر الجاري.

أضاف النوار أن إتحاد المصارعة أرسل للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحصول على موافقة الوزارة على إقامة البطولات الثلاثة، وكذلك الدعم المالي المطلوب حتي يتسني لنا إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة وسفر المنتخبات المصرية للمشاركه في هذا الحدث الرياضي العربي الكبير.

قال اللواء عصام النوار أن هذا الحدث الرياضي الرياضي سيشهد حضور كبير من الأشقاء بالدول العربية، ومنهم من طلب الحضور إلى القاهرة والمشاركه في البطولات بأكثر من فريق مثل العراق الذي سيشارك بثلاث فرق.

مؤكداً أن الأردن والسعودية وصلا القاهرة وتوجها إلى شرم الشيخ لإقامة معسكر تدريبي هناك حتي موعد إنطلاق فعاليات البطولة، حيث تضم بعثة منتخب الأردن ١٥ فرداً من بينهم عشرة لاعبين برئاسة الكابتن صالح الزريقات عضو مجلس إدارة الإتحاد الأردني للمصارعة، بينما تضم بعثة السعودي ١٠ أفراد.

أضاف النوار أنه تمت مخاطبة مديرية أمن البحر الأحمر للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، إلى جانب مخاطبة مديرية الشباب بشرم الشيخ لحجز صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الشبابية سواء للمنافسات وكذلك التدريب، كما تم الإتفاق على فنادق الإقامة، ووسائل النقل لنقل الفرق من فنادق الإقامة للمدينة الشبابية والعودة، إلى جانب الإتفاق على بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الكبير للخروج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة وإتحاد المصارعة المصري.

المصرى اليوم

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