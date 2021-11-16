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لقطة الشارة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح تثير جدلاً كبيرًل

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لقطة الشارة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح تثير جدلاً كبيرًل لقطة الشارة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح تثير جدلاً كبيرًل

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نجح منتخب في الفوز على نظيره منتخب الجابون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وأبقى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء مما منح شارة القيادة للمدافع أحمد فتحي أقدم لاعبي منتخب مصر في التشكيلة الأساسية التي شاركت أمام الجابون.

وفي الشوط الثاني دفع كارلوس كيروش بمحمد صلاح بدلاً من محمد شريف والنتيجة التعادل 1-1 بحثاً عن تحقيق الفوز، وركزت الكاميرات عقب دخول محمد صلاح على حصوله على شارة القيادة من أحمد فتحي حيث ظهر فتحي وهو يخلع الشارة ويقوم بوضعها على ذراع محمد صلاح بنفسه.

وأثارت هذه اللقطة عقب نهاية المباراة جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما بين منتقدين لأحمد فتحي بسبب موقفه السابق أيام حسام البدري ورفضه ترك الشارة لأي لاعب، وما بين التعاطف مع فتحي بالنظر إلى تاريخه الطويل في الملاعب المصرية وما قدمه لمنتخب مصر الأول عبر تاريخه.

ووضع أحد المغردين عبر تويتر صورة أحمد فتحي ومحمد صلاح لحظة تبديل الشارة وكتب فوقها: أحمد فتحي أيام حسام البدري: شارة الكابتن من حقي مش هديها لحد، وأضاف: أحمد فتحي أيام كيروش: ..!.

فيما كتب مغرد ثان: أنا مش عارف آمال أحمد فتحى كان عامل شبح ليه على حسام البدرى وطلع مع مهيب وقالهم لو أبوتريكة موجود كنتوا هتطلبوا منه الطلب ده وعمل فيها جيفارا وفى الآخر قلعها من كتفه وهو اللى بيلبسها له أيه مبرره بجد نفسى أعرف.

فيما تعاطف آخرون مع أحمد فتحي واعتبروا أن الصورة تحمل قدراً كبيراً من الألم والقهر والاحباط والرضا بالواقع وأنت مغلوب على أمرك.

المصرى اليوم

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