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ضبط جامعي قمامه المنازل يلقون بالمخلفات بالطريق العام في الجيزة ()

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ضبط جامعي قمامه المنازل يلقون بالمخلفات بالطريق العام في الجيزة (فيديو) ضبط جامعي قمامه المنازل يلقون بالمخلفات بالطريق العام في الجيزة ()

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تمكنت الحملات الميدانية لمحافظة الجيزة من خلال أجهزة حي الدقي من رصد قيام أحد جامعي القمامة من الوحدات السكنية بجمع القمامه من المنازل وإلقائها بالطريق العام بدلاً من نقلها وتفريغها بالمقالب العموميه ومحطات المناوله المصرح بها من قبل المحافظة الامر الذي يسئ للمظهر العام للطريق ومخالفه يحاسب عليها القانون.

ياتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعه الدورية لحاله النظافه بالشوارع وتكثيف حملات رفع المخلفات مع متابعه إلتزام الشركات والمتعهدين بجمع القمامه ونقلها لنقاط الجمع ومحطات المناوله والمقالب التي حددتها المحافظة.

و قامت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي وبالتنسيق مع قسم شرطه الدقي بتفريغ الكاميرات والتي وثقت المخالفه بالكامل بدءاً من جمع القمامه وحتي إلقاءها بالطريق العام وقد تم التعرف على المخالفين حيث تم ضبط عدد ٢ مخالف خلال حملات على مدار يومين وتم تسليم كلاً منهما لقسم شرطه الدقي والتحفظ على السيارات المستخدمة وحجزها بالقسم وتم عرض كلا منهما على النيابه العامه لإستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعه وذلك في إطار تحقيق الردع للمخالفين .

وقد وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وأجهزة المتابعة والرصد بمواصله الجهود لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والرتش بالطريق العام والجزيرة الوسطي للشوارع الرئيسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

المصرى اليوم

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