نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح ضمن (حياه كريمة)

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عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة إجتماعا لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) لتطوير ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح، وذلك بالمقر الإداري للمشروع بمدينة أطفيح بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيسي مدينتي الصف وأطفيح ومسؤلي الموارد المائية والري بالمحافظة والهيئه العامة للطرق والكباري وممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة الكهرباء وشركات الغاز.

ناقش نائب المحافظ في الإجتماع أخر المستجدات الخاصه لمشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وتأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق بالصف وأطفيح والغاز المدرجه ضمن المبادرة مع الجهات المعنية لمتابعه الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروعات.

شدد نائب المحافظ على تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنيه، كما أجري نائب المحافظ جولة ميدانية لتفقد عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) التي يجري تنفيذها بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرمبل بمركز ومدينة أطفيح.

تم تفقد الأعمال الأنشائية للمجمع الخدمي والمجمع الزراعي وأعمال رفع كفاءة مدرسة البرمبل الأبتدائية والأعمال الأنشائية لمشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية( ١ ) ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية البرمبل ومشروع نقطة أسعاف قرية البرمبل الجديدة على طريق ٢١ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بالقرية وأزالة أي معوقات تعترض المشروعات الجاري تنفيذها، ووجه نائب المحافظ بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

ياتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة) لتطوير عدد ٤٢ قرية تابعه لمركزي الصف وأطفيح وذلك في إطار المبادرة.