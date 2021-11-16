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أحكام بالسجن لـ6 متهمين سرقوا محتويات دار مسنين بالإسكندرية

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أحكام بالسجن لـ6 متهمين سرقوا محتويات دار مسنين بالإسكندرية أحكام بالسجن لـ6 متهمين سرقوا محتويات دار مسنين بالإسكندرية

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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، الثلاثاء، أحكاما بالسجن ضد 6 متهمين بتهمة السرقة لقيامهم بسرقة محتويات دار مسنين غرب الإسكندرية.

وعاقبت المحكمة بالسجن 5 سنوات لكل من «ال.م.س» و«ر.ف.س» و«س.ف.ع» و«خ.ع.س» والسجن عامين لكل من «ص.ال.س» و«خ.ج.خ».

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتلقيه بلاغا من مشرف بدار مسنين يفيد سرقة محتويات الدار بدائرة القسم، وتوصلت التحريات إلى قيام «ال.م س» و«ر.ف.س» و«س.ف ع» و«ح.ع.س» و«ال.ط.س» و«خ.ج.خ» بسرقة (8 شاشات تلفزيون 32 بوصة و8 ريسيفرات ماركات مختلفة و6 مرواح مكتبية وكشافين وكمبروسر هواء"، وتم ضبطهم.

المصرى اليوم

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