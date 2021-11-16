أخبار عاجلة

الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
فيوتشر يعلن تفاصيل إصابة جنش ومروان محسن -
خالد الدرندلي: لم أتجاوز في حق الخطيب وبضحك من الشائعات (فيديو) -
الخطيب غاضبًا من التناول الإعلامي: «الأهلي يفوز وفي اليوم التالي أزمة بين موسيماني وكهربا» -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس -
مرسيدس تخترع نظام جديد لتفرغ هواء الإطارات في حالات الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الانضباط والأخلاق لـ "الهلال": احتجاجكم ضد "نقاز" الأهلي باطل

Print
الانضباط والأخلاق لـ "الهلال": احتجاجكم ضد "نقاز" الأهلي باطل الانضباط والأخلاق لـ "الهلال": احتجاجكم ضد "نقاز" الأهلي باطل

الانضباط والأخلاق لـ

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتجاج نادي الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي التونسي حمدي النقاز في مباراة الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021-2022.

وأشارت اللجنة إلى أنه بعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، كما حددت اللجنة جلسة استماع للاعب حمدي النقاز لسماع إفادته بخصوص موضوع الاحتجاج.

وقررت اللجنة رفض احتجاج نادي الفتح ضد قرار حكم مباراة الاتحاد باحتساب ضربة جزاء ضد لاعب الفتح من الناحية الشكلية لعدم إتمام إدارة النادي إجراءات الاحتجاج.

وأكدت لجنة الانضباط أن قراراتها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار