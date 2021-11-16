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الشرطة المصرية تقبض على رجل أعمال هارب من أحكام بـ1195 سنة سجن

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الشرطة المصرية تقبض على رجل أعمال هارب من أحكام بـ1195 سنة سجن الشرطة المصرية تقبض على رجل أعمال هارب من أحكام بـ1195 سنة سجن
مطلوب في 124 قضية تزوير

الشرطة المصرية تقبض على رجل أعمال هارب من أحكام بـ1195 سنة سجن

قبضت الشرطة المصرية، اليوم "الثلاثاء"، على رجل أعمال هارب من أحكام قضائية بـ1195 سنة سجن، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية: فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، أفادت باختباء شخص مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد مطلوب التنفيذ عليه في 124 قضية "تزوير"، في إحدى الفيلات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وأضافت أن قوات الأمن حاصرت المتهم في الفيلا وقبضت عليه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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