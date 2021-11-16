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مكتبة الإسكندرية وسفارة بلجيكا تقدمان كتاب «البلجيك على ضفاف النيل»

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مكتبة الإسكندرية وسفارة بلجيكا تقدمان كتاب «البلجيك على ضفاف النيل» مكتبة الإسكندرية وسفارة بلجيكا تقدمان كتاب «البلجيك على ضفاف النيل»

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قدمت مكتبه الإسكندرية وسفارة بلجيكا، كتاب «البلجيك على ضفاف النيل: تاريخ الزيارات الملكية وريادة الأعمال والاستكشافات الأثرية في »، وذلك أثناء الحفل الذي أقامته سفارة بلجيكا بمناسبة يوم الملك.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الكتاب يمثل جانبًا من علاقات بلجيكا المكثفة والمتنوعة مع مصر من منظور أكبر ممثلي بلجيكا المرموقين، وهو استكمال لمعرض الصور الفوتوغرافية الذي نُظِّم عام 2017 بالشراكة مع وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني.

وأضاف «الفقي» إن الكتاب يعرض مجموعة من أبرز الصور الفوتوغرافية لزيارات العائلة الملكية البلجيكية الرسمية لمصر التي بدأت عام 1855م، واستمرت إلى عام 2019م.

وتُبرز هذه الزيارات العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين البلدين والصداقة بين الشعبين في جميع المجالات ابتداءً من علم الآثار إلى الاقتصاد والسياسة، كما تكشف شغف البلجيكيين المستمر بكنوز مصر الحضارية.

مكتبة الإسكندرية وسفارة بلجيكا تقدمان كتاب "البلجيك على ضفاف النيل"
مكتبة الإسكندرية وسفارة بلجيكا تقدمان كتاب "البلجيك على ضفاف النيل"
مكتبة الإسكندرية وسفارة بلجيكا تقدمان كتاب "البلجيك على ضفاف النيل"
مكتبة الإسكندرية وسفارة بلجيكا تقدمان كتاب "البلجيك على ضفاف النيل"

المصرى اليوم

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