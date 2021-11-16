أعضاء الأهلي بالنقابة العامة للبترول يعلنون دعمهم لمحمود الخطيب وقائمته

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أعلن أعضاء الأهلي بالنقابة العامة للبترول دعمهم وتأييديهم لانتخاب قائمة محمود الخطيب ‏بالكامل في انتخابات النادي يوم 26 نوفمبر الجاري باعتبارها الأفضل والأصلح لقيادة الأهلي ‏وتوفير الاستقرار الذي يحتاجه النادي من أجل استكمال مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة، جاء ‏ذلك خلال الجولة الانتخابية التي قام بها محمود الخطيب واعضاء قائمته لمقر النقابة العامة ‏للبترول وسط ‏استقبال حاشد من جميع العاملين بقطاع البترول .‏

وقامت النقابة بعرض فيلم وثائقي عن مسيرة محمود الخطيب اللاعب الأسطورة وسط تصفيق ‏حار من ‏جميع الحضور، وشهدت الجولة توقيع برتوكول تعاون بين قائمة الخطيب ‏والنقابة ‏العامة للبترول لتسهيل إجراءات الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي، وقام الخطيب ‏باهداء قميص ‏النادي لرئيس النقابة، وتم تكريم أسر شهداء الواجب من أبناء القوات ‏المسلحة ‏والشرطة خلال الزيارة.‏

وعبر الخطيب عن سعادته بالتواجد داخل النقابة العامة للبترول ووسط الأسرة البترولية ‏مشيدا ‏بالإستقبال الكبير من جميع العاملين بالقطاع لأعضاء قائمته خلال الجولة ‏الانتخابية ظهر اليوم.‏

ووجه الخطيب الشكر للنقابة برئاسة محمد جبران وجميع الحضور، واكد أن قطاع البترول ‏شريان ‏حيوي في مصر، وهناك تواصل دائم بين الأهلي وقيادات القطاع والنقابة منذ سنوات وعلى ‏مدار أجيال ‏متعاقبة.‏

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وأشار إلى أن الزيارة التي قامت بها قائمته الانتخابية للنقابة هدفها طرح رؤية المستقبلية التي ‏وضعتها القائمة على أعضاء الجمعية العمومية، وتوقيع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للبترول ‏لتسهيل الانضمام لعائلة الأهلي من الراغبين في ذلك من الاسرة البترولية.‏

وقال الخطيب: اختيار القائمة الموحدة المتفاهمة المتجانسة سبب أساسي في النجاح وهو ما ‏كشفت عنه الانتخابات ‏السابقة من خلال اختيار قوائم بالكامل، حاسبنا أنفسنا على كل كلمة ‏ووعد في البرنامج ‏الإنتخابي خلال مؤتمر عام عقد مؤخرا استعرضنا فيه الانجازات التي ‏اشتملها ‏البرنامج الانتخابي والتي تحققت على أرض الواقع بجانب إضافة انجازات جديدة لم ‏يتم ‏ادراجها في البرنامج وتم اضافتها في إطار التطوير الشامل، ومن وجهة نظري القائمة ‏ستحقق بإذن الله الأهداف المنشودة في المرحلة المقبلة، والدورة الماضية خير شاهد على ‏ذلك وأشكركم لانكم منحتموني القائمة كلها.

ووجه الخطيب الشكر لمجالس الادارة السابقة بالأهلي، وشدد على أن الانتماء ‏للنادي ليس مجرد ‏شعارات تكتب ولكنه مواقف يتم تسجيلها على أرض الواقع وضرب مثالا ‏علي ذلك بثلاثي المجلس إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني ‏وجوهر نبيل الذين خرجوا من القائمة ‏لكنهم يواصلون دعمهم لها في تجسيد حي للانتماء الحقيقي للنادي.‏

ووجه محمد جبران رئيس الهيئة العامة للبترول الشكر لمحمود الخطيب وجميع اعضاء قائمته ‏علي ‏زيارتهم وتواجدهم في مقر الهيئة العامة للبترول.‏

وقال جبران: يوم سعيد بالنسبة لنا من خلال وجود قيمة وقامة ممثلة في الكابتن محمود ‏الخطيب ‏وجميع أعضاء قائمته الانتخابية، وجودهم يعكس مدي تقديرهم لجميع منتسبي ‏وأعضاء النقابة ‏العامة للبترول.‏

واختتم جبران كلمته قائلاً: نحن نؤيد القائمة بالكامل من اختاره الخطيب سيكون هناك حضور ‏ومشاركة قوية ‏في الانتخابات من أعضاء النقابة العامة للبترول ونتمنى الاحتفال بفوز القائمة ‏بالكامل.