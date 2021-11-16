أعضاء الأهلي بالنقابة العامة للبترول يعلنون دعمهم لمحمود الخطيب وقائمته

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أعلن أعضاء الأهلي بالنقابة العامة للبترول دعمهم وتأييديهم لانتخاب قائمة محمود الخطيب بالكامل في انتخابات النادي يوم 26 نوفمبر الجاري باعتبارها الأفضل والأصلح لقيادة الأهلي وتوفير الاستقرار الذي يحتاجه النادي من أجل استكمال مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال الجولة الانتخابية التي قام بها محمود الخطيب واعضاء قائمته لمقر النقابة العامة للبترول وسط استقبال حاشد من جميع العاملين بقطاع البترول .
وقامت النقابة بعرض فيلم وثائقي عن مسيرة محمود الخطيب اللاعب الأسطورة وسط تصفيق حار من جميع الحضور، وشهدت الجولة توقيع برتوكول تعاون بين قائمة الخطيب والنقابة العامة للبترول لتسهيل إجراءات الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي، وقام الخطيب باهداء قميص النادي لرئيس النقابة، وتم تكريم أسر شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة خلال الزيارة.
وعبر الخطيب عن سعادته بالتواجد داخل النقابة العامة للبترول ووسط الأسرة البترولية مشيدا بالإستقبال الكبير من جميع العاملين بالقطاع لأعضاء قائمته خلال الجولة الانتخابية ظهر اليوم.
ووجه الخطيب الشكر للنقابة برئاسة محمد جبران وجميع الحضور، واكد أن قطاع البترول شريان حيوي في مصر، وهناك تواصل دائم بين الأهلي وقيادات القطاع والنقابة منذ سنوات وعلى مدار أجيال متعاقبة.
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وأشار إلى أن الزيارة التي قامت بها قائمته الانتخابية للنقابة هدفها طرح رؤية المستقبلية التي وضعتها القائمة على أعضاء الجمعية العمومية، وتوقيع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للبترول لتسهيل الانضمام لعائلة الأهلي من الراغبين في ذلك من الاسرة البترولية.
وقال الخطيب: اختيار القائمة الموحدة المتفاهمة المتجانسة سبب أساسي في النجاح وهو ما كشفت عنه الانتخابات السابقة من خلال اختيار قوائم بالكامل، حاسبنا أنفسنا على كل كلمة ووعد في البرنامج الإنتخابي خلال مؤتمر عام عقد مؤخرا استعرضنا فيه الانجازات التي اشتملها البرنامج الانتخابي والتي تحققت على أرض الواقع بجانب إضافة انجازات جديدة لم يتم ادراجها في البرنامج وتم اضافتها في إطار التطوير الشامل، ومن وجهة نظري القائمة ستحقق بإذن الله الأهداف المنشودة في المرحلة المقبلة، والدورة الماضية خير شاهد على ذلك وأشكركم لانكم منحتموني القائمة كلها.
ووجه الخطيب الشكر لمجالس الادارة السابقة بالأهلي، وشدد على أن الانتماء للنادي ليس مجرد شعارات تكتب ولكنه مواقف يتم تسجيلها على أرض الواقع وضرب مثالا علي ذلك بثلاثي المجلس إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل الذين خرجوا من القائمة لكنهم يواصلون دعمهم لها في تجسيد حي للانتماء الحقيقي للنادي.
ووجه محمد جبران رئيس الهيئة العامة للبترول الشكر لمحمود الخطيب وجميع اعضاء قائمته علي زيارتهم وتواجدهم في مقر الهيئة العامة للبترول.
وقال جبران: يوم سعيد بالنسبة لنا من خلال وجود قيمة وقامة ممثلة في الكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء قائمته الانتخابية، وجودهم يعكس مدي تقديرهم لجميع منتسبي وأعضاء النقابة العامة للبترول.
واختتم جبران كلمته قائلاً: نحن نؤيد القائمة بالكامل من اختاره الخطيب سيكون هناك حضور ومشاركة قوية في الانتخابات من أعضاء النقابة العامة للبترول ونتمنى الاحتفال بفوز القائمة بالكامل.