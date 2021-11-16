حملات تفتيش على سلامة الأغذية بالقرى السياحية في القصير

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شنت إدارت تموين القصير والبيئة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر، الثلاثاء، حملات تفتيشية على عدد من القرى السياحية بنطاق المدينة، للتأكيد على إجراءات الوقاية وسلامة الأغذية وحرصا على العاملين والنزلاء.

واستهدفت الحملة المرور على عدد من الفنادق بجنوب المدينة، حيث تم التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

ووجه اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت، والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة، فضلا عن التعاون المستمر فيما بينهم ، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشددا على المتابعة الدورية لكل القطاعات فى ظل التوجيهات بتنفيذ حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، وفى قطاع السياحة للحفاظ على العاملين به ونزلاء الفنادق الموجودة بمحيط كل مدن المحافظة.