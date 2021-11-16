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شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مطالبات عديدة بمنع الجهاز الفني لمنتخب الشباب، الذي انسحب من بطولة شمال افريقيا، العودة للتدريب مرة أخرى .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال افريقيا.

وقالت النائبة إن مصر تشارك ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بموريتانيا العام المقبل، إلا أنه وبسبب إصابة 13 لاعبا بفيروس كرونا المستجد «كوفيد- 19»، تم اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» اعتبر المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بموريتانيا العام المقبل .

وأضافت بأن الكاف احتسب اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا، لافتة إلى أن اعداد اللاعبين المصابين وصل إلى 15 لاعب فور وصولهم مصر حيث أظهرت نتائج المساحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات .

و طالبت النائبة بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن للوقوف على أسباب إصابات لاعبي المنتخب الوطني، ومن المسؤول عن إهمال الإجراءات الاحترازية وتعريض منتخبنا لخطر الإصابة بكورونا، ومن المسؤول عن انسحاب منتخبنا الوطني من البطولة بهذا الشكل.

من جانبها اقترحت النائبة أية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، صدور توصية من اللجنة بمنع الجهاز الفني لفريق الشباب كاملا من تقلد أي مناصب إدارية في اتحاد الكرة المصري مستقبليا لأنهم اخطأوا في حق الرياضة المصرية وهو ما رد عليه مسؤول وزارة الشباب، بانه في حال ورود توصية من اللجنة سيتم احالتها إلى اتحاد الكرة .

وردت وزارة الشباب على طلب الغحاطة بأن المنتخب تم اختراقه أثناء تطبيق سياسة المجموعة المغلقة ليصاب معظم أفراد بعثة المنتخب الوطني للشباب، ثم شكل الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة تقصي حقائق والتي أسفرت نتيجة التحقيق عن اقالة الجهاز الفني للمنتخب بسبب الإهمال في الحفاظ على اللاعبين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لهم مما أدى إلى قرار انسحاب المنتخب الوطني للشباب من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.

وفي موضوع أخر هاجمت النائبة امل سلامة، الاتحاد المصرية للفروسية واتهمته بتعمد عرقلة احلام لاعبين مصنفين عالميا في الفروسية من خلال وضع العراقيل امامهم مما دفع هؤلاء اللاعبين الذي حصلوا على ميداليات عديدة لاعب في دول اجنبية، منهم سامح الدهان الملقب بالفرعون النصري ويلعب حاليا في انجلترا .