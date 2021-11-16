أخبار عاجلة

الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
فيوتشر يعلن تفاصيل إصابة جنش ومروان محسن -
خالد الدرندلي: لم أتجاوز في حق الخطيب وبضحك من الشائعات (فيديو) -
الخطيب غاضبًا من التناول الإعلامي: «الأهلي يفوز وفي اليوم التالي أزمة بين موسيماني وكهربا» -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس -
مرسيدس تخترع نظام جديد لتفرغ هواء الإطارات في حالات الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التنفيذ خلال 24 ساعة.. «الأوقاف» توجه تحذيرا لجميع العاملين بالمساجد

Print
التنفيذ خلال 24 ساعة.. «الأوقاف» توجه تحذيرا لجميع العاملين بالمساجد التنفيذ خلال 24 ساعة.. «الأوقاف» توجه تحذيرا لجميع العاملين بالمساجد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، تحذيرا جديدا لجميع العاملين بالمساجد، قالت فيه: «على جميع العاملين بالمساجد أداء واجبهم الوظيفي وفق ما يكلفون به دون تقاضي أو طلب أو أخذ أي مبالغ تحت أي مسمى من رواد المساجد، خاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، وكذلك خدمات دورات المياه، حيث إن العامل يقوم بأداء واجبه الوظيفي».

وأضافت الوزارة، في بيان الثلاثاء: «في حالة تطوع أي من الناس للمعاونة في خدمة بيوت الله (عز وجل) فإنه يفعل ذلك احتسابا لوجه الله (عز وجل)، وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يخالف ذلك، وستقوم الوزارة بإثابة أو مكافأة العمال المتميزين الجادين في خدمة بيوت الله (عز وجل) وأداء واجبهم الوظيفي من العاملين في المساجد الكبرى كمساجد آل البيت وغيرها من المساجد الكبرى وفق ظروف العمل وجهد العامل».

وتابعت: «على جميع المديريات رفع أي صناديق تكون متبقية سواء في مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد أو عند دورات المياه أو غيرها في جميع المساجد على حد سواء خلال 24 ساعة، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية المقررة وفق البيان المرفق، وما سوى هذه الصناديق في جميع المساجد يعد مخالفة جسيمة».

الأوقاف تصدر تحذيراً جديداً لجميع العاملين بالمساجد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي

الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي

بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو)

المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو)

مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن

مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن