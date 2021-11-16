التنفيذ خلال 24 ساعة.. «الأوقاف» توجه تحذيرا لجميع العاملين بالمساجد

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أصدرت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، تحذيرا جديدا لجميع العاملين بالمساجد، قالت فيه: «على جميع العاملين بالمساجد أداء واجبهم الوظيفي وفق ما يكلفون به دون تقاضي أو طلب أو أخذ أي مبالغ تحت أي مسمى من رواد المساجد، خاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، وكذلك خدمات دورات المياه، حيث إن العامل يقوم بأداء واجبه الوظيفي».

وأضافت الوزارة، في بيان الثلاثاء: «في حالة تطوع أي من الناس للمعاونة في خدمة بيوت الله (عز وجل) فإنه يفعل ذلك احتسابا لوجه الله (عز وجل)، وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يخالف ذلك، وستقوم الوزارة بإثابة أو مكافأة العمال المتميزين الجادين في خدمة بيوت الله (عز وجل) وأداء واجبهم الوظيفي من العاملين في المساجد الكبرى كمساجد آل البيت وغيرها من المساجد الكبرى وفق ظروف العمل وجهد العامل».

وتابعت: «على جميع المديريات رفع أي صناديق تكون متبقية سواء في مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد أو عند دورات المياه أو غيرها في جميع المساجد على حد سواء خلال 24 ساعة، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية المقررة وفق البيان المرفق، وما سوى هذه الصناديق في جميع المساجد يعد مخالفة جسيمة».