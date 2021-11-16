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وزير السياحة: معظم الاكتشافات الأثرية تمت بأيدي مصرية خالصة

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وزير السياحة: معظم الاكتشافات الأثرية تمت بأيدي مصرية خالصة وزير السياحة: معظم الاكتشافات الأثرية تمت بأيدي مصرية خالصة

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، إن معظم الاكتشافات الأثرية تمت بأيدي مصرية خالصة، ومن أهمها الكشف عن مقبرة النبيل خوي ومقبرة واحتي وورشة للتحنيط وأكثر من ١٠٠ تابوت ملون بمنطقة آثار سقارة، بالإضافة إلى خبيئة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية حصدت بعض الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة على أفضل ١٠ اكتشافات في العالم للعام وفقاً للاستفتاء التي أجرته مجلة الآثار الأمريكية «Archaeology Magasine».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، حيث نجحت الوزارة في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية من مختلف الدول منها ١٩٥ قطعة أثرية و٢١٦٦٠ عملة من إيطاليا عام ٢٠١٨، وتابوت نجم عنه في ٢٠١٩ من نيويورك بأمريكا، و٤٤٠ قطعة من الإمارات في ٢٠١٧ و٥٠٠ قطعة من واشنطن عام ٢٠٢١ و١١٤ قطعة من فرنسا عام ٢٠٢١.

وأوضح أنه تم أيضاً ضبط بعض العملات الأثرية بالمنافذ المصرية والخاصة بدول أخرى حيث تم تسليمها لسفراء هذه الدول في القاهرة وهم دول كل من واليمن والعراق والهند والصين.

المصرى اليوم

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