عماد متعب ينتقد كيروش بسبب محمد شريف.. ويشيد بلقطة فتحي مع صلاح

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بسبب عدم الاعتماد على محمد شريف، مهاجم الأهلي، في مركز المهاجم الصريح، خلال مباراة الجابون.

وقال عماد متعب، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «كان يجب على كيروش أن يعطي الفرصة لمحمد شريف في الشوط الثانى للمشاركة في مركز المهاجم الصريح، على حساب مروان حمدي، هذا ليس تقليلاً من مروان، ولكن من الأفضل أن يعطي الجهاز الفني الفرصة لشريف أن يلعب في مركزه الأساسي أو أحمد ياسر ريان».

وأشار: «المنتخب قدم أداءً سيئًا في الشوط الأول، حيث لم تكن له أي فاعلية هجومية، على عكس الشوط الثاني، حيث تحسن الأداء كثيرًا بعد التغييرات التي أجراها المدير الفني، على رأسها نزول محمد صلاح ومصطفى فتحي، اللذين نجحا في زيادة الفاعلية الهجومية للمنتخب في ظل المهارات الكبيرة التي يمتلكها الثنائي».

وأشاد متعب بلقطة أحمد فتحي، بعد منحه شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح بعد نزوله، حيث قال: «فتحي قيمة كبيرة، ومنح الشارة لصلاح لا يقلل منه بل العكس يُعلي من قيمته»، مؤكدًا: «العلاقة بين اللاعبين قوية ولا توجد أي خلافات».

وحقق منتخب مصر الفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات المونديال، والتي ستُقام مبارياتها في شهر مارس المقبل.