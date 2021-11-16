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دار الإفتاء تعلن افتتاح فرعٍ جديدٍ لها في بني سويف

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دار الإفتاء تعلن افتتاح فرعٍ جديدٍ لها في بني سويف دار الإفتاء تعلن افتتاح فرعٍ جديدٍ لها في بني سويف

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أعلنت دار الإفتاء المصرية ،اليوم الثلاثاء، عن افتتاح فرع جديد لها في محافظة بني سويف، وذلك في مقر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف، حيث يبدأ العمل فيه يوميًّا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا فيما عدا الجمعة والسبت.

يأتي إنشاء الفرع الجديد لدار الإفتاء تنفيذًا لاستراتيجية الدار الخمسية التي أعلنت عنها بداية العام، والتي تتضمن التوسع الرأسي والأفقي في الداخل والخارج، لضبط البوصلة الإفتائية، وتلبية الحاجة المتزايدة لطالبي الفتوى الشرعية المؤسسية المنضبطة في والعالم.

كما تهدف دار الإفتاء من ذلك إلى القيام بواجب الوقت في بناء الوعي الصحيح لدى الناس بتهيئة الخدمات الإفتائية والفتاوى الصحيحة والمنضبطة لطالبي الفتوى بكافة والوسائل والآليات.

وجاء اختيار جامعة بني سويف لتكون مقرًّا لفرع دار الإفتاء الجديد بهدف التواصل مع الشباب؛ لكونهم عماد المستقبل، وللإجابة عن الأسئلة التي تشغل أذهانهم، ولتحصينهم من الوقوع في براثن التطرف والفتاوى المتشددة.

المصرى اليوم

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