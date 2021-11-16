أخبار عاجلة

الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
فيوتشر يعلن تفاصيل إصابة جنش ومروان محسن -
خالد الدرندلي: لم أتجاوز في حق الخطيب وبضحك من الشائعات (فيديو) -
الخطيب غاضبًا من التناول الإعلامي: «الأهلي يفوز وفي اليوم التالي أزمة بين موسيماني وكهربا» -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس -
مرسيدس تخترع نظام جديد لتفرغ هواء الإطارات في حالات الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس للطيران يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك على هامش معرض Dubai Airshow

Print
رئيس مصر للطيران يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك على هامش معرض Dubai Airshow رئيس للطيران يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك على هامش معرض Dubai Airshow

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الناقل الوطني لجمهورية العربية مصر للطيران شاركت في معرض Dubai Airshow 2021 في دورته ال ١٧ والتي انطلقت فاعليتها يوم ١٤ نوفمبر الماضي، وتستمر حتى ١٨ نوفمبر بشكل مباشر من خلال جناح دعائي لعرض كافة أنشطة الشركة، وليس افتراضيا كما حدث في مشاركات أخرى فترة جائحة كورونا، حيث يعد المعرض ملتقى لعدد كبير من العارضين حيث يضم أكثر من ١٢٠٠ عارض واكثر من ٣٥٠ عارض وشركة جديدة وناشئة، كما أن فاعليات مشاركة مصرللطيران في المعرض كانت فرصة جيدة للقاء شركاء الصناعة في مجال تصنيع الطائرات والمحركات .

كما تم بحث التعاون المشترك مع الشركات المؤجرة للطائرات مثل،AerCap، Gekas وغيرها لبحث التعاون المشترك في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية الناقل الوطني مصر للطيران.

وأضاف «أبوالعينين»، أن مصرللطيران تشارك في المعرض من خلال شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وكذلك أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وتم توقيع عدد من العقود والبروتوكولات الجديدة في نشاط الخطوط الجوية، لتقديم مصر للطيران خدماتها الفنية والأرضية والتدريب خلال أيام المعرض مع شركاء صناعة النقل الجوي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمود الخطيب يدعو لضحايا بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

محمود الخطيب يدعو لضحايا بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه

مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه

الخطيب: قمت بإعادة راتبي لاتحاد الكرة بعد الاستقالة من تدريب منتخب مصر

الخطيب: قمت بإعادة راتبي لاتحاد الكرة بعد الاستقالة من تدريب منتخب مصر

الخطيب: رشحت الجوهري لتدريب منتخب مصر ..وميلا توقع عودتي من الاعتزال

الخطيب: رشحت الجوهري لتدريب منتخب مصر ..وميلا توقع عودتي من الاعتزال