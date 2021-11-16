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صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية مصر للطيران شاركت في معرض Dubai Airshow 2021 في دورته ال ١٧ والتي انطلقت فاعليتها يوم ١٤ نوفمبر الماضي، وتستمر حتى ١٨ نوفمبر بشكل مباشر من خلال جناح دعائي لعرض كافة أنشطة الشركة، وليس افتراضيا كما حدث في مشاركات أخرى فترة جائحة كورونا، حيث يعد المعرض ملتقى لعدد كبير من العارضين حيث يضم أكثر من ١٢٠٠ عارض واكثر من ٣٥٠ عارض وشركة جديدة وناشئة، كما أن فاعليات مشاركة مصرللطيران في المعرض كانت فرصة جيدة للقاء شركاء الصناعة في مجال تصنيع الطائرات والمحركات .

كما تم بحث التعاون المشترك مع الشركات المؤجرة للطائرات مثل،AerCap، Gekas وغيرها لبحث التعاون المشترك في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية الناقل الوطني مصر للطيران.

وأضاف «أبوالعينين»، أن مصرللطيران تشارك في المعرض من خلال شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وكذلك أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وتم توقيع عدد من العقود والبروتوكولات الجديدة في نشاط الخطوط الجوية، لتقديم مصر للطيران خدماتها الفنية والأرضية والتدريب خلال أيام المعرض مع شركاء صناعة النقل الجوي.