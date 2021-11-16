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منها الخيانة والبخل ... رانيا يوسف تكشف الصفات التي تكرهها في الرجال ( )

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منها الخيانة والبخل ... رانيا يوسف تكشف الصفات التي تكرهها في الرجال ( فيديو ) منها الخيانة والبخل ... رانيا يوسف تكشف الصفات التي تكرهها في الرجال ( )

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قالت الفنانة رانيا يوسف أن أصعب دور قدمته كان «صافي سليم» في مسلسل أهل كايرو الذي عرض ضمن موسم رمضان لعام 2010، مشيرة إلى أن أكثر مشهد أعادته كان خلال فيلم «ريجاتا» مع الفنان الكبير محمود حميدة حيث قامت بإعادته 26 مرة.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «أسالني» الذي يذاع على شاشة cbc :«أنا عندي حيوانات في البيت 3 كلاب، وقطط كثيرة، وأكتر دور عملي شهرة وانتشار دوري في مسلسل» الحاج متولي «.

وتابعت :«أنا ظهرت في مسلسل» السبع وصايا «من غير نقطة مكياج، وأكتر فنانة بحب الأستايل بتاعها الفنانة منة شلبي ،والفنانة درة، ودلوقتي الفنانة الشابة تارا عماد تجنن هي قمر».

وأستكملت :«أنا خدت قرار وندمت عليه وهو أني أجوز ثاني وثالث، ومتهيألي أن حظ كل الستات في الرجالة قليل مش أنا بس لأن احنا اتربينا غلط وبنفهم الجواز غلط وبنفهم العلاقات غلط وبالتالي بنقرر غلط وبندفع الثمن في الأخر».

وأختمتت :«في كذا صفة بكرها في الرجالة وهم الكذب، الخيانة، البخل، قلة المسئولية، قلة التقدير».

المصرى اليوم

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