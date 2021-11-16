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رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية

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رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية

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استقبل الأستاذ الدكتورمحمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، اليوم الثلاثاء، وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية الذي ضم كلا من اليكساندر مكليرن، مساعد الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، ورانيا السيد، مسؤول الشؤون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وبسمة على مساعد مسؤول الشؤون الثقافية بالسفارة الامريكية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال برامج المنح التعليمية .

وجاء ذلك على هامش فعاليات المحاضرة التعريفية التي ينظمها القطاع الثقافي بالسفارة عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت بكلية الفنون الجميلة، وتستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

حضر اللقاء كلا من الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، والدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، والدكتور سيد أبودهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة .

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باهتمام القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية بجامعة الأقصر، مؤكدا أن الجامعة تحتاج لمختلف المنح والورش التدريبية التي تقدمها السفارة الأمريكية في القاهرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خاصة كلية الطب الوليدة والتي تحتاج إلى منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم 64، مشيرا إلى أن جامعة الأقصر تستحق الاهتمام أكثر من أي جامعة أخرى لأنها ناشئة ولأنها أيضا في عاصمة السياحة العالمية .

وأشارت رانيا السيد، مسؤول الشؤون الثقافية بالسفارة الامريكية بالقاهرة، إلى أن جامعة الأقصر تستحق أن تكون جامعة رائدة كونها في عاصمة التاريخ والحضارة، لذا فنحن هنا اليوم لبحث احتياجات الجامعة وعقد الشراكات والتعاون وتفعيلها في أقرب وقت، مؤكدة أن برامج التبادل الثقافى الخاصة بالطلاب الجامعيين تؤهلهم للسفر للولايات المتحدة الامريكية في فترات زمنية مختلفة وكيفية الاعداد والتقدم لها وفحص الموقع الالكترونى الخاص بالتقدم لهذه البرامج .

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، أن تنظيم المحاضرة التعريفية يهدف إلى التعرف على برامج المنح التعليمية الممول من وزارة الخارجية الامريكية الذي يوفر فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين والطلاب بالحصول على منح دراسية بالجامعات الامريكية، لافتا إلى أن الزيارة اشتملت على ورشتى عمل احدهما خاصة بالسادة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاخرى خاصة بطلاب الجامعة .

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدورع والهدايا التذكارية.

المصرى اليوم

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