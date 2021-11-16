سماح أنور وانتصار تتنافسان على المسرح القومى.. «فى انتظار بابا» عودة باهتة تخالف توقعات الجمهور

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بين الواقع والمأمول يأتى العرض المسرحى «فى انتظار بابا»، الذى افتتح هذا الأسبوع محملًا بالكثير من التوقعات وحالات الترقب من الجمهور الذى اشتاق للعمل الجيد، حيث ارتفعت توقعات سواء الجمهور أو الحضور لينتظر عودة وبداية جديدة للفنانة سماح أنور، بعد غياب عن الفن دام سنوات، متشوقًا لرؤيتها مرة أخرى وكيف ستظهر بعد هذا الغياب، وعودة أخرى للمخرج الكبير سمير العصفورى بعد تاريخ كبير تركه خلال مشواره، سواء فى المسرح العام أو الخاص والذى تتخلله أعمال كثيرة، وهى على سبيل الذكر، «زيارة السيدة العجوز»، «مأساة الحلاج»، و«العيال كبرت»، «إنها حقًا عائلة محترمة»، وأيضا أعد الكثير من النصوص، ومشوار حافل لن يتسنى لنا ذكره فى هذه السطور القصيرة، بالإضافة إلى عودة جديدة لـ«العصفورى» بعد غياب عن المسرح القومى لفترة ليست بالقليلة.

ازداد الترقب لـ«فى انتظار بابا»، خاصة بعدما اعتذرت سيدة المسرح العربى سميحة أيوب عن عدم مشاركتها فى العرض لظروف ما، لتأتى بديلًا عنها الفنانة انتصار، وكذلك بعدما أثار الجدل كثيرًا فى الفترة الأخيرة بين انتظاره لفترات طويلة، سواء من الجمهور أو من أبطاله، الذين استعدوا بالبروفات لمدة طويلة حتى انطلق الأحد الماضى على خشبة المسرح القومى.

جاء العرض مُفعمًا بالآمال والتوقعات كما جاء بالفعل كامل العدد فى أول عروضه الخاصة، والتى شهدها المسرح القومى بحضور عدد كبير من الجمهور والإعلاميين والصحفيين والنقاد.

وتأتى اللحظة الحاسمة لفتح الستار، والتى بدأت بحديث طويل من أحد المشاركين فى العرض المسرحى، ليبدأ فى شرح المسرحية، والتى بداخلها أيضًا مسرحية، وكيف أنه يشرح كواليسها، والتى أيضًا بداخلها واقع العرض المسرحى «فى انتظار بابا»، لنجد المتفرج حائرًا بين الواقع والتمثيل ليأخذ فترة طويلة حتى يفهم ويُحدد إطار العرض الذى يسير عليه أو يفهم قصته.

خالف العرض التوقعات، حيث جاءت قصته ضعيفة، وأعتقد أنها دون محتوى غزير بالأحداث، وليس ما أقصده هنا أن يكون مليئًا بالأخلاقيات والعُمق، ولكن الأمنيات كانت متعلقة بفكرة جديدة حتى وإن كانت كوميدية ولكن هناك تصور أبعد من ذلك.

تدور أحداث «فى انتظار بابا» حول تأثير غياب الأب وما يترتب على أسرته من التفكك والانشقاق عن بعضهم البعض، حيث حياة أسرة اختفى والدهم تاركًا 9 أشقاء وشقيقات، منهم من ينتظر عودته والذى لم يظهر سوى من خلال صورة فى بداية العرض، حيث يعتقد أحد الأشقاء أنه مات حتى يبرر لنفسه الاستيلاء على الثروة، والبعض الآخر يؤمن بأن والدهم سيعود مرة أخرى.

اعتمد العرض، سواء فى حواره أو «إفيهاته»، على المزج بين واقع الأحداث الحقيقية والجدل الذى مر به العرض، حيث تتخلله عبارات تفيد بطول انتظار خروج العرض للنور، وذلك من الفنان مفيد عاشور فى بعض الأحيان، أو توجيهه عبارة للفنانة انتصار «أنا مختارك تعملى دور بدل الممثلة العظيمة» ليسألها «ليه الممثلة تبقى عظيمة؟»، والتى لا تعلم الحقيقة بعد اعتذار سيدة كبيرة، تاركين المتفرج يرجع إلى واقع اعتذار الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

الديكور اعتمد على شاشة العرض أكثر منه ديكورا مصنوعا لكل مشهد، ولكن العرض اجتمع لوحاته أكثر على تلك الشاشة التى تحوى العديد من الصور المختلفة.

دخول مفاجئ فى بداية العرض للفنانة انتصار، والتى ظهرت كعادتها فنانة كوميدية، ولكنها ولأول مرة تظهر موهبتها فى الغناء من خلال كلمات بديع خيرى، والتى تغنى بها سيد درويش «الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية»، حيث قدمتها كغناء استعراضى، وكذلك عدد من الإفيهات والتى جاء بعضها «عيش كاركتر تعيش أكتر».

وبعد طول انتظار فى العرض تظهر الفنانة سماح أنور، وكأنها لم تغب عن الشاشة، قريبة من الظهور الأخير لها فى بعض أعمالها، بنفس الشكل والملامح، وازداد ذلك بإتقانها للفن الاستعراضى فى محاولة لتسليط الضوء على ذلك، لتبدأ كلامها باندهاشها وفرحتها بوقوفها على خشبة المسرح القومى لتقول «عظماء مصر وقفوا هنا، ده المسرح القومى»، وفى جملة أخرى عن غياب النجوم الكبار على الساحة، موجهة اعتراضا للمخرج- داخل المشهد- على وجود الشخصية التى تقدمها «انتصار» داخل العرض قائلة «ما تشغلوا النجوم اللى قاعدة ليه تجيبوا ناس بدون مواهب؟»، وعلى أغنية «إرجع بقى» لوالدها تقدم بالاستعراض، ولكن كل ذلك دون جدوى.

وأعتذر للنجمة الكبيرة بأن أقول هنا توقعاتى كانت لها بأن أراها فى ظهور أقوى من حيث الحوار والموضوع، عادت جسدًا ورشاقة وظهرت كنجمة من الممكن أن تكون استعراضية كما أحبت أن تُظهر ذلك، ولكن دائمًا سقف التوقعات لمن تشتاق لعودتهم يكون أكثر من الواقع، فترجع منهزمًا لتجد نفسك تقف عند نفس النقطة والتساؤل متى نجد عملًا متكاملًا يحمل نصًا وموضوعًا بحوار جيد؟، ليس المهم أن يكون مليئا بالعمق الشديد، ونعلم جيدًا أن المسرح يجب أن يكون اعتماده أكثر على الاستعراض والغناء والكوميديا والصورة، ولكن إلى جانب ذلك نحتاج إطار نص بسيط ملىء بالأحداث الخفيفة، ولكنها تترك أثرًا، ولنا أن نتساءل أليس هناك فى مجتمعنا ما يثير فضول كتابنا الكبار ليقدم المجتمع بكل مشكلاته أو الحكايات المصرية الكثيرة التى تدور يوميًا حتى وإن قدمها بشكل كوميدى ساخر؟!، فحياتنا أراها مليئة بالأحداث.

انتهى الفصل الأول وجاءت الاستراحة ولم يستوعب الحضور ماذا يريد أن يقول النص أو العرض بشكل عام، وقمت بالشك فى نفسى بأننى الوحيدة التى لم أفهم بداية النص، حيث الخروج والدخول من الواقع إلى التمثيل وماذا يريد أن يقوله النجوم من خلال النص، وبعد خروجنا إلى استراحة قصيرة وبسؤال البعض وجدت أن لديهم نفس التساؤلات وعبارة لم نفهم شيئا وليس هناك محتوى، قصة بسيطة تكاد تكون ساذجة باختفاء أب وضياع الأسرة من بعده وخلافاتهم.

وبدأ الفصل الثانى، ورغم خروج البعض وعدم استكماله للعرض، لكن كان لدىَّ الإصرار والفضول لحضور العرض وأمنياتى بأن يستكمل الفصل الثانى الحلقة المفقودة فى الموضوع ككل.

وبدأ رفع الستار مرة أخرى بين قصص متتالية بعضها من الفنان أحمد سلامة وهو أيضًا يظهر فى صورة الشاب الذى يريد أن يستولى على ميراث، زوجة الرجل الغائب «انتصار»، وابنتها «عزيزة» سماح أنور، لتجده يحاول مع الاثنتين ليقدم لهما حبًا مسمومًا بهدف الاستيلاء على حقوقهما المالية، وتنتهى الأحداث بدخول مفيد عاشور، والذى يقوم بدور المخرج الذى يوجه رسائله، سواء للنجوم على خشبة المسرح، أو الجمهور الذى يجلس أمامه، ليوجه تساؤلات «لماذا لا نحب بعضنا؟، ولماذا نختلف؟، ولماذا نحارب بعضنا؟، ولماذا لا نعيش ونتقبل اختلاف الآخر»، فكانت تلك هى الخاتمة التى لم تُسمن من جوع.

وانتهى العرض بكلمة المخرج الكبير سمير العصفورى، والذى جلس مع الجمهور ليوجه رسالة إليه، موضحًا أن العمل اعتمد على الصورة، مطالبًا بضرورة البعد عن «الرغى» الكثير- حسب وصفه- قائلًا: «ده مسرح الصورة، وأنا فرحان إن الصورة قدمت لكم كل المتع، لأن الذى يعوق وصول الصورة هو الأداء الروتينى الممل، ممكن نعيش لسنوات نمثل ونتكلم ونتحاور ونضحك بس، هكذا من الممكن أن ينتحر المسرح بالكلام مثل المسلسلات الدرامية، أشعر بأنه من الممكن أن تعلنوا استمتاعكم بالصورة، والتى قام بها شاب صغير عمل كل هذا الشكل الأوبرالى والاستعراضى الغنائى الموسيقى، وأتمنى نمهد لانقطاع الرغى».

العرض المسرحى «فى انتظار بابا» عن الإلياذة للشاعر اليونانى هوميروس بمساعدة السيكولوجى فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبد الهادى، فتحى سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقى، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامرى، ملابس أمانى حسنى، إعداد سمير العصفورى، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفورى.