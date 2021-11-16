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كيف ستصبح سابك الشركة العالمية المفضلة في الكيماويات

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كيف ستصبح سابك الشركة العالمية المفضلة في الكيماويات كيف ستصبح سابك الشركة العالمية المفضلة في الكيماويات
أعلنت «سابك» عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي، للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين، في شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات «المتحدة» التابعة لها، وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع بحوالي 700 ألف طن متري، من مادة أحادي جلايكول الإيثلين.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الخطوة على نتائج الشركة، بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي والبدء في التشغيل التجاري.

وتسعى «سابك»، من خلال هذه السعة الإنتاجية الإضافية لشركة «المتحدة»، في الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج لجلايكول الإيثيلين في العالم، وسيستخدم المصنع الجديد تقنيات مبتكرة لتقليل الانبعاثات، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، ويأتي ذلك متوافقًا مع التزام «سابك» نحو تقليل التأثير البيئي لعملياتها، عبر استخدام الموارد على نحو مستدام.

من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي لوحدة البتروكيماويات في «سابك» عبدالرحمن الفقيه: أن هذا التشغيل التجريبي يضيف القدرات الإنتاجية لمنتج جلايكول الإيثيلين، مما يعزز الإمكانيات لخدمة الزبائن عالميًا، والاقتراب أكثر إلى تحقيق الرؤية، لأن نصبح الشركة العالمية المفضلة في مجال الكيماويات.

وتسعى «سابك» إلى تلبية الطلب العالمي على جلايكول الإيثيلين، في قطاعات رئيسية، مثل: ألياف البوليستر، وترفثالات البولي إيثيلين «PET».

ويُستخدم جلايكول الإيثيلين مذيبا صناعياً مهماً، حيث يستخدم في صنع البوليسترات، والملدنات، والراتنجات غير المشبعة، ويستخدم كعامل تليين لجعل المواد اللاصقة أكثر مرونة، بالإضافة إلى كونه مُكوناً مهماً في تركيبات سوائل الفرامل، والمعاجين، والأصباغ.


الوطن السعودية

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