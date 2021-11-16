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دعوة لمليونية جديدة في السودان وأمريكا تحذر رعاياها

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دعوة لمليونية جديدة في السودان وأمريكا تحذر رعاياها دعوة لمليونية جديدة في السودان وأمريكا تحذر رعاياها
فيما ظهرت خلال الأيام الماضية دعوات كبيرة جدا في أنحاء السودان لإقامة تظاهرة مليونية تعبر عن تسليم الحكم للمدنيين غدا الأربعاء، طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم الرعايا الأمريكيين بتوخي الحذر.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن المدنيين أكدوا رغبتهم في الخروج للمظاهرات لأنه كان من المفترض أن يتم تسليم السلطة للمدنيين في يوم 17 نوفمبر، إلا أن الأمور أخذت منحى آخر بعد القرارات الأخيرة لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

في غضون ذلك، أفرجت السلطات السودانية اليوم عن مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي كما أعلنت القناة الفضائية القطرية فيما تم اعتقال مئات الأشخاص منذ الانقلاب في 25 أكتوبر في هذا البلد.

الكباشي الذي أوقف في منزله الأحد كان نقل الى السجن "رغم قرار النيابة إخلاء سبيله" كما ذكرت الجزيرة قبل ان يفرج عنه اخيرا الثلاثاء.

وقالت القناة إن "الجيش لم يعلن بعد أسباب توقيفه" فيما كتب رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السودانية الثلاثاء أن الجزيرة "نشرت تقارير مجافية للواقع وفيديوهات قديمة أعيد نشرها مرة اخرى واستضافت شخصيات عدائية وظلت تنفخ في نار الفتنة".


الوطن السعودية

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