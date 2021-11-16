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لاعب الأخضر " الشهري" : استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار

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لاعب الأخضر " الشهري" : استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار لاعب الأخضر " الشهري" : استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار
قال إنهم حققوا الأهم أمام فيتنام

لاعب الأخضر

قال مهاجم السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري ، إن الأخضر حقق هدفه في مباراة فيتنام، بحصوله على نقاط المباراة، التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.


وأوضح الشهري للناقل الحصري بعد المباراة : "استطعنا تحقيق الأهم بحصولنا على نقاط المباراة، جئنا لتحقيق هدف وعدنا به".


وزاد صاحب هدف المباراة الوحيد: "أهدرت فرصة في المباراة، لكن استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار".


الجدير بالذكر أن الأخضر رفع رصيده إلى 16 نقطة متصدراً جدول ترتيب المجموعة الثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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