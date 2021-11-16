بقيادة محرز.. تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة بوركينا فاسو الحاسمة

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اعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، عن تشكيل فريقه الذي سيخوص به مواجهة صعبة وحاسمة أمام بوركينا فاسو، ضمن تصفيات دور المجموعات المؤهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويتصدر الجزائر مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما يحل بوركينا فاسو ثانيًا برصيد 11 نقطة، ويحتاج محاربي الصحراء للتعادل أو الفوز، بينما يحتاج بوركينا فاسو إلى الفوز وذلك من أجل التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

ويأتي التشكيل كالأتي:

في حراسة المرمى: موبلحي

الدفاع: حسين بن عيادة، رامي بن سبعيني،عيسى ماندي،بن العمري

الوسط: بن ناصر، زروقي، رياض محرز

الهجوم: بلايلي، سليماني،بونجاح