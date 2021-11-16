عاجل | البيت الأبيض سيعلن مقاطعة أولمبياد بكين

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الكويت: 100 وافد على قوائم أمن الدولة غالبيتهم لبنانيون

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من...

147f430a87.jpgأبها :الوطن
47c181fbe1.jpg11 ربيع الثاني 1443 هـ

10 ملايين دولار لدعم مبادرة GlobE Network

شاركت المملكة العربية ، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أمس، في الاجتماع الأول لشبكة مبادرة الرياض (GlobE Network)...

icon-byline.pngفيينا: الوطن
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

إيران: قانون الأسرة المثير للجدل يدخل حيّز التنفيذ.. فما تبعاته؟

دخل قانون جديد للأسرة حيز التنفيذ في إيران، وفق ما أعلنت الرئاسة، بعدما أثار جدلا وانتقادات من منظمات حقوقية على خلفية تقييده...

icon-byline.pngطهران: أ ف ب
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

مقتل 15 جنديا أرمينيا في الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية

أعلن البرلمان الأرمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 جنديا أرمنيا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع...

icon-byline.pngموسكو الوكالات
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

الجوع يقتل 200 طفل في مستشفيات تيغراي

كشفت دراسة جديدة أن قرابة 200 طفل لقوا حتفهم في مستشفيات في أنحاء مختلفة من إقليم تيغراي الإثيوبية نتيجة الجوع مع تفاقم سوء التغذية...

icon-byline.pngأديس أبابا : أ ف ب
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان ويريفان تستنجد بروسيا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوجه إلى بطلب المساعدة في حماية وحدة أراضيها في...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

مقتل أكثر من 130 حوثيا في غارات للتحالف قرب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء مقتل أكثر من 130 حوثيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

مجهول يصيب 5 مراهقين في إطلاق نار قرب مدرسة أمريكية

أصيب خمسة فتية في إطلاق نار وقع قرب مدرسة ثانوية في ولاية كولورادو الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة.وقالت شرطة مدينة أورورا في ولاية...

icon-byline.pngلوس أنجلوس : أ ف ب
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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