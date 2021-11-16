عاجل | البيت الأبيض سيعلن مقاطعة أولمبياد بكين

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نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من...
شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أمس، في الاجتماع الأول لشبكة مبادرة الرياض (GlobE Network)...
دخل قانون جديد للأسرة حيز التنفيذ في إيران، وفق ما أعلنت الرئاسة، بعدما أثار جدلا وانتقادات من منظمات حقوقية على خلفية تقييده...
أعلن البرلمان الأرمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 جنديا أرمنيا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع...
كشفت دراسة جديدة أن قرابة 200 طفل لقوا حتفهم في مستشفيات في أنحاء مختلفة من إقليم تيغراي الإثيوبية نتيجة الجوع مع تفاقم سوء التغذية...
أعلن سكرتير مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوجه إلى روسيا بطلب المساعدة في حماية وحدة أراضيها في...
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء مقتل أكثر من 130 حوثيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة...
أصيب خمسة فتية في إطلاق نار وقع قرب مدرسة ثانوية في ولاية كولورادو الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة.وقالت شرطة مدينة أورورا في ولاية...