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مقتل 15 جنديا أرمينيا في الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية

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مقتل 15 جنديا أرمينيا في الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية مقتل 15 جنديا أرمينيا في الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية
أعلن البرلمان الأرمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 جنديا أرمنيا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين.

وكشفت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديا أرمنيا.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان منفصل إنها تعتبر أرمينيا مذنبة بتصعيد متعمد للتوترات على حدود البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان سابق أن "هجوما للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرمني"، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضا على "موقعين عسكريين".

وجاء تفاقم التوتر الأخير على الحدود بين الدولتين بعد نحو عام من الجولة الأخيرة من النزاع المسلح بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

واختتمت جولة الصراع تلك بانتزاع أذربيجان جزءا ملموسا من الأراضي التي كانت خاضعة على مدى سنين لسيطرة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أرمينيا، ونشرت بعد جولة الصراع الأخيرة قوات حفظ سلام روسية في المنطقة الفاصلة بين الطرفين.


الوطن السعودية

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