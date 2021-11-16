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كورونا.. المغرب تسجل 120 إصابة جديدة و87 حالة بفلسطين

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كورونا.. المغرب تسجل 120 إصابة جديدة و87 حالة بفلسطين كورونا.. المغرب تسجل 120 إصابة جديدة و87 حالة بفلسطين
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. المغرب تسجل 120 إصابة جديدة و87 حالة بفلسطين

‬سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 948391 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14747، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 930379.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و351 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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