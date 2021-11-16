أخبار عاجلة

طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة» -
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل تندلع الحرب مجددًا؟.. مقتل 12 جنديًا أرمينيًا في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

Print
هل تندلع الحرب مجددًا؟.. مقتل 12 جنديًا أرمينيًا في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني هل تندلع الحرب مجددًا؟.. مقتل 12 جنديًا أرمينيًا في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني
يريفان أشارت إلى أسر 12 فردًا من قواتها وفقدان موقعين عسكريين

هل تندلع الحرب مجددًا؟.. مقتل 12 جنديًا أرمينيًا في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

أعلن البرلمان الأرميني، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 15 جنديًا أرمينيًا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديًا أرمينيًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان منفصل أرمينيا مذنبة، بتصعيد متعمد للتوترات على حدود البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أشارت في بيان سابق إلى أن "هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني"، كما أدى إلى فقدان السيطرة على موقعين عسكريين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية