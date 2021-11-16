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كيروش للصحفيين: لا تسألوني عن الماضي.. تحدثوا عن عراقة الأهرامات

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كيروش للصحفيين: لا تسألوني عن الماضي.. تحدثوا عن عراقة الأهرامات كيروش للصحفيين: لا تسألوني عن الماضي.. تحدثوا عن عراقة الأهرامات

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رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الأول، الرجوع للوراء والرد على أحد الأسئلة الموجهة من أحد الصحفيين بخصوص طريقة لعب من سبقوه في تدريب الفراعنة.

وقال كيروش:«إسالوني عن الحاضر عن المستقبل ولكني لا أفضل اطلاقاً الرجوع إلى الماضي، حدثوني عن عملي الحالي فقط».

وتابع مازحاً:«إذا أراد أحدكم الحديث عن الماضي، فليتحدث عن عراقة وتاريخ الأهرامات ولكن لا أريد التعليق على عمل غيري في السابق».

وأنهى تصريحاته:«نبدأ من الاّن العمل التحضيري للمستقبل سواء من خلال أمور داخل وخارج الملعب».

المصرى اليوم

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