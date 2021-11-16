انطلاق الدوري الرياضي لكليات جامعة عين شمس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس نظم قطاع التعليم والطلاب برئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة البطولة الرياضية دورى الكليات فى العاب تنس الطاولة والسباحة و العاب القوى و مصارعة الذراعين و اللياقة البدنية و مهرجان المشى والتى تقام بالملاعب والصالات الرياضية بمختلف كليات الجامعة.

وأسفرت مسابقة كرة السرعة التى أقيمت على مدار يومين بفوز الطالب عادل شفيق كلية الهندسة بالمركز الأول وفوز الطالب يحيي خالد كلية الهندسة بالمركز الثاني وفاز بالمركز الثالث الطالب كريم إيهاب كلية الطب وعن نتائج مسابقة كرة السرعة للطالبات فازت بالمركز الأول الطالبة أميرة أمجد كلية طب الأسنان و بالمركز الثاني الطالبة دنيا سامح كلية الهندسة وحصلت على المركز الثالث الطالبة أيه نبيل كلية الألسن.

أما عن مسابقة السباحة والتى أقيمت بحمام سباحة كلية البنات واسفرت النتائج عن سباق ٥٠ م بفوز المركز الأول كريم حسين عطية كلية الألسن وبالمركز الثانى محمد عبده محمد كلية التجارة وبالمركز الثالث محمد مصطفى محمد كلية الحاسبات والمعلومات

وفى سباق ١٠٠ م حرة فاز بالمركز الأول الطالب سيف طارق رسلان بكلية التجارة و بالمركز الثانى الطالب أحمد خالد يسرى بكلية الهندسة و بالمركز الثالث فاز الطالب نور جمال عبد الناصر بكلية الحقوق.

وعن سباق ٢٠٠ م حرة فاز بالمركز الأول الطالب أحمد خالد يسرى بكلية الهندسة وفاز بالمركز الثانى الطالب أحمد علاء الدين محمد بكلية الطب وفاز بالمركز الثالث الطالب يوسف خالد صلاح بكلية الحاسبات والمعلومات.

وعن سباق ٥٠ م فراشة فاز بالمركز الأول الطالب كريم حسين عطية كلية الألسن وفاز بالمركز الثانى الطالب محمد عبده محمد بكلية التجارة وفاز بالمركز الثالث الطالب مروان تامر سلامه كلية طب الاسنان.

وفى سباق ٥٠ م صدر طلبة فاز بالمركز الأول محمد اشرف العجمى كلية التجارة و فاز بالمركز الثانى الطالب مروان صبحى محمد كلية الألسن و فاز بالمركز الثالث على علاء الدين محمد بكلية الألسن.

وفى سباق ١٠٠ م صدر فاز بالمركز الأول الطالب محمد اشرف العجمى بكلية التجارة و فاز بالمركز الثانى الطالب مروان صبحى محمد بكلية الألسن و فاز بالمركز الثالث الطالب على علاء الدين محمد بكلية الألسن.

وفى سباق ١٠٠ م ظهر فاز بالمركز الأول الطالب مصطفى عبده محمد بكلية الحقوق و فاز بالمركز الثانى الطالب محمد مجدى المتولى بكلية الطب و فاز بالمركز الثالث الطالب أحمد علاء الدين محمد كلية الطب.

وفى سباق ٥٠ م ظهر فاز بالمركز الأول الطالب سيف طارق رسلان كلية التجارة و فاز بالمركز الثانى الطالب مصطفى عبده محمد بكلية الحقوق وفاز بالمركز الثالث الطالب محمد مصطفى محمد كلية الحاسبات والمعلومات.

أما عن سباق السباحة طالبات والذى أقيم على حمام سباحة كلية البنات واسفرت نتائج سباق ٥٠ م حرة بفوز المركز الأول الطالبة فرح طارق كلية التجارة وفازت بالمركز الثانى الطالبة نوران جمال الدين السيد بكلية الطب و فازت بالمركز الثالث الطالبة فيروز احمد بدوى بكلية التجارة.

وعن سباق ١٠٠ م حرة فازت الطالبة فرح طارق خطاب كلية التجارة بالمركز الأول وفازت بالمركز الثانى ناتالى مدحت سليمان كلية الطب الأسنان وفازت بالمركز الثالث نوران جمال الدين السيد بكلية الطب.

وعن سباق ٥٠ م ظهر فاز بالمركز الأول الطالبة جوانا يوسف يحيي بكلية التجارة وفازت بالمركز الثانى الطالبة امال حمدى السيد بكلية الآلسن و فازت بالمركز الثالث ناتالى مدحت سليمان بكلية طب الأسنان.

وفى سباق ٥٠ متر صدر فازت بالمركز الأول الطالبة آمال حمدى السيد بكلية الآلسن و فاز بالمركز الثانى الطالبة جوانا يوسف يحيي بكلية التجارة و فازت بالمركز الثالث الطالبة فيروز احمد البدرى بكلية التجارة.