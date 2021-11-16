شركة تابعة لـ«هيونداي» تضع خطة لصناعة السيارات الكهربائية فقط بحلول 2025

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تنوي شركة صناعة السيارات اليابانية «جينيسيس» التابعة لـ«هيونداي» إلى نهاية تاريخ من إطلاق المحرقات الداخلية، وذلك بحلول عام 2025.

حيث تعمل على بناء آخر محركات الاحتراق الداخلي الجديد، حتى عام 2025 وبعد ذلك العام ستزود سياراتها الجديدة بمحركات كهربائية أو تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.

وبداية من عام 2030، ستقوم الشركة بالتخلص التدريجي من آخر مركباتها التي تعمل بالغاز وستكون خالية من الانبعاثات بنسبة 100٪.

تلك الخطة التي تسعى الشركة إلى تنفيذها، بل وستبني الشركة ثمان سيارات كهربائية جديدة، بالإضافة إلى أربع سيارات دفع رباعي وأربع سيارات ضمن التشكيلة الأساسية لسيارات الشركة.

من المقرر أن تصل جينيسيس «G80 Electrified» الكهربائية إلى السوق في أواخر 2022، وقالت الشركة إن «G80 Electrified» سيكون لها نطاق يبلغ حوالي 265 ميلاً، على الرغم من أن وكالة حماية البيئة لم تضع ثقلها في هذا الادعاء.

وأشار الموقع الإخباري «marketwatch» إلى أنه من المتوقع أن نرى سعرًا يبلغ حوالي 60 ألف دولار، ويتميز بتصميم داخلي بالجلد النباتي والخشب المستصلح.

كما ستظهر «GV60 SUV» لأول مرة في أغسطس. إنها تقف بصرف النظر عن مجال سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة المتنامية بتصميم غريب الأطوار ولوحة ألوان زاهية من الداخل والخارج. في كوريا الجنوبية، سيكون «GV60» قادرًا على الشحن اللاسلكي. ليس من الواضح ما إذا كانت جينيسيس تخطط لطرحها في الولايات المتحدة الأمريكية أم لا.

باقي التشكيلة مظللة بالغموض، أصدرت «Genesis» صورة لجميع المركبات الكهربائية الثمانية المخطط لها مخبأة بالظلام، مما أدى إلى تسليط الضوء على المصابيح الأمامية المزدوجة الخط.

سيكون الموعد النهائي لعام 2025 للتوقف عن تصميم السيارات التي تعمل بالغاز هو الهدف الأكثر صرامة في صناعة السيارات. شركات صناعة السيارات الأخرى ليست بعيدة عن الركب، وتعهدت جنرال موتورز، بتشكيلة معظمها من السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.

وعلى الرغم من أن الشركة الأم «هيونداي» لم تحدد تاريخًا نهائيًا لبناء محركات الاحتراق الداخلي، لكنها وضعت خططًا لـ 23 سيارة كهربائية بحلول عام 2025.