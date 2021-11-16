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عقد الجلسة الثالثة للمشاورات بين والاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة

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عقد الجلسة الثالثة للمشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة عقد الجلسة الثالثة للمشاورات بين والاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة

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أطلق وزير الخارجية سامح شكري، بمشاركة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والمواطنة، يالفا يوهانسون، الاثنين، الجولة الثالثة للحوار بين والاتحاد الأوروبي، حيث عقد الجانبان المصري والأوروبي جلسة مشاورات سياسية حول موضوع الهجرة اليوم، برئاسة كل من السفير الدكتور بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وهيلينا كونيج نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، ويوهانس لوشنر نائب مدير إدارة الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية.

تناول حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي جميع الجوانب المتعلقة بالدخول في تعاون شامل اتصالاً بملف الهجرة، حيث أكد المشاركون في جلسة المشاورات أهمية إقامة علاقة تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول كل الموضوعات الخاصة بالهجرة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، فضلاً عن قيام الجانب الأوروبي بتوفير المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وناقش الجانبان كذلك التحديات المشتركة مثل مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الهجرة النظامية.

تم خلال جلسة المشاورات، الإشادة بالجهود المصرية الهامة لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر ٢٠١٦، كما تمت الإشارة إلى تحمل مصر عبء استضافة ملايين من المهاجرين، بما في ذلك اللاجئين السوريين.

ويتطلع الجانبان في إطار وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من توطيد أطر التعاون حول هذا الملف.

جدير بالذكر وأن الجلسة الأولى لحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي عقدت في ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، وأعقبتها الجلسة الثانية في ٢٥ يونيو ٢٠١٩.

المصرى اليوم

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