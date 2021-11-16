رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق الكورال بالجامعة

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كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الثلاثاء، فريق منتخب الكورال بالجامعة، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير وجوائز مالية، تقديرا لموهبتهم وما حققوه من نجاحات.

وتبادل رئيس الجامعة الحوارات الودية مع المكرمين، للتعرف على مطالبهم، مؤكدين أن الجامعة ستذلل أي معوقات وتلبي كافة الاحتياجات للحفاظ على هذا النجاح وتنميته، وأن الطلاب يعدون سفراء للأنشطة المتميزة داخل كلياتهم مع ضرورة زيادة قاعدة المشاركة، كما تم التأكد من حصول كافة طلاب الكورال على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩، وضرورة نشر ثقافة الوعى بين زملائهم بأهمية التطعيم .

ودعا المتيني فريق كورال الجامعة لإحياء حفل فنى بالحرم الجامعي، سيتم تنظيمه قريبا، وسيشهده مجلس الجامعة وأعضاء من المجتمع المدنى ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .