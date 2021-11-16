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نائب رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع «مركز بحوث الشرق الأوسط»

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نائب رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع «مركز بحوث الشرق الأوسط» نائب رئيس جامعة عين شمس يترأس اجتماع «مركز بحوث الشرق الأوسط»

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عقد مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز.

ووجه تمراز الشكر إلى الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز لأدائه المتميز ولجهوده المثمره للنهوض بالمركز وتحقيق أهدافه، كما تم الاتفاق على عقد احتفاليه بمناسبة إصدار التقرير الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، ويعد أول تقرير استراتيجي يصدره المركز عبر تاريخه وسيتم توزيع شهادات تقدير على الأساتذة والباحثين المشاركين في إعداد هذا التقرير، كما تم مناقشة عقد برتوكول تعاون علمي وثقافي بين المركز والمنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية.

المصرى اليوم

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