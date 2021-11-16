★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق منتخب مصر اليوم الفوز أمام نظيره منتخب الجابون، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية بدور المجموعات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدي أفشه في الدقيقة 4 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أحمد ياسر ريان، ثم أدرك المنتخب الجابوني التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جيم أليفيناه، وخطف المنتخب المصري الفوز عن طريق لاعب الجابون جوهان أوبيانج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.

المزيد:

وخرج محمد صلاح من ملعب المباراة في حراسة أمنية مشددة، وهذا ما حدث أيضًا في مباريات مصر السابقة امام ليبيا ذهابا وإيابا، وأنجولا، وامام الجابون اليوم.

أقرأ أيضًا:

ويتواجد قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على مقاعد البلاء، بجوار كلا من محمد النني ومصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي.

وقام كيروش بإجراء العديد من التعديلات على تشكل المنتخب وخاض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.