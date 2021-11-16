سمية عبدالمنعم تكتب: تلك الوردة «قصة قصيرة»

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أنت ظننت أنى أهملتها، وأنها ها هنا قد ألقتها يدى بلا اكتراث، وربما حدّثت نفسك بل وأكدت لها أنى لا أستحقها، قبل أن تمتد أصابعك لتقبض عليها بغضب وتطيح بها حيث سلة المهملات، ثم تمط شفتيك محاولا كتمان غضبك، لتغادر الحجرة حيث أنا، فترسم على وجهك ابتسامة زائفة مدعيا لنفسك نسيان الأمر.

لكنك لم تنسه يا محمد، أعلم أنك لم تنسه، كما أعلم أيضا أننى لم أهملها، ولم تلقها يدى بلا اكتراث، بل وضعتها فوق «التسريحة» عن عمد، بدت لعينيك أنها ملقاة لكنها كانت عن يسارى قابعة طوال الوقت، ذلك المكان الأقرب إلى زاوية إبصارى، لم أضعها فى كوب به ماء وسكر، مثلما يفعل الآخرون، بل تركتها تقبع فوق علبة كريم وجهى المتروكة فى ذلك الركن القصى من التسريحة مثلما قلت، لأننى لا أؤمن بقدرة الماء والسكر على إحياء الورود بعد قطفها، وأراه محاولة سمجة تشبه تحنيط الجثث للإيحاء باستمرارها فى الحياة، لكنها ميتة على كل حال.

تلك الوردة التى أهديتنى يوم غضبت منك فأسرعت أنت لشرائها ومحاولة إصلاح الموقف. أحببتها لكننى لم أقل لك، أعجبتنى رائحتها ولونها الأحمر الذى أعشق، لكننى لم أقل لك، ويا ليتنى قلت.

كان وجودها فى تلك الزاوية يبهجنى، أنت لم تكن تلحظ يا محمد، كلما وقفت أمام المرآة لأتزين أو أبدل ملابسى كنت أنظر إليها بطرف عينى وأبتسم دون ابتسام، لكنك لم تر ولم تحس. فى اليوم الذى نظرت إليها ولم أجدها وبحثت عنها بلهفة أسفل التسريحة وخلفها واكتشفت أخيرا أنها تقبع فى سلة مهملاتى وتحيطها مناديل ملوثة ببقايا زينتى، حزنت، لكنك أيضا لم تر، ولم تحس بى.

وعندما افتقدتُ عقد الفل الذى اشتريته لى من بائع الفل بإشارة ميدان التحرير، انخلع قلبى وصرت أردد «يارب ميكونش رماه»، وابتسمت عندما وجدتك قد علقته أعلى التسريحة، لكنك لم تر ابتسامتى.

أوَتذكر آخر وردة أهديتنى إياها؟ تلك الحمراء التى اشتريتها لى فى آخر نزهة لنا، تلك التى وضعتها بيديك فى كوب مملوء بالماء والسكر، فأنت ممن يعتقدون فى أسطورة إحياء الماء والسكر للورد، أسطورة التحنيط، أتذكر تلك الوردة؟.

هى مازالت هناك، فوق «السفرة»، بين الماء والسكر، مازالت تحمل بصمات أصابعك، ورغم أنها ذبلت حد الموات، إلا أننى لم ألقها فى سلة المهملات، وكيف أفعل وهى تحمل بصمات أصابعك يا محمد؟.

مازالت هناك، صارت قبلتى، أقصدها بمجرد دخولى للبيت، أسرع إليها، أتلمسها فأحس بأننى ألمس أصابعك، أقبلها بشفتى فأحس بأننى أقبل يديك.

ستظل هناك يا محمد، ستظل حتى تشترى لى وردة أخرى وأضعها بنفسى فى كوب به ماء وسكر، فقد صرتُ مثلك، أعتقد فى أسطورة التحنيط، لكنك لم تعرف، ولم تحس بى.