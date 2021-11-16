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د. بسمة الصقار تكتب: عزيزى الساكن هناك.. «شعر»

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د. بسمة الصقار تكتب: عزيزى الساكن هناك.. «شعر» د. بسمة الصقار تكتب: عزيزى الساكن هناك.. «شعر»

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عزيزى الساكن هناك..

تحية طيبة وبعد،

لقد أضحت كلماتى

التى أسطرها إليك

كنقش فرعون

على صرح معبد

لا يزوره إلا ناسك واحد.

وصارت ذكرياتى معك كزهرة

ُيعتَصر رحيقها

قطرة تلو الأخرى،

أضمها براحتى

فتُغْرَس أشواكها

بين طيات قلب

فيحتضر شوقا،

أمواج مخضبة بحمرة خيوط الشمس

التى أوشكت على المغيب،

ثرثرة ولّدت صمتا

وصخب أعقبه سكون

رقصة فرح ولمعة عين

خلفت غصة دائمة

ودمعة متحجرة

رافضة أنا

لنصف الأشياء

فأصبح نصيبى هو الكل!!

كل الفرح...

وكل الحزن

كل النشوة...

وكل الألم

السباحة حتى الطفو

والغرق حتى الاختناق

حاولَت آسفا أن أكتمل

بمن أدمن حياة النصف

تلمست ذلك الدفء

القادم من بعيد

فوجدته بقايا بركان

منطفئ بعاصفة الصقيع القادم

من حيث يسكن الذين آثروا الرحيل

عزيزى الساكن هناك...

هل لك أن تظل وفيًّا لرحيلك

ولا تقطعه

بحضورٍ يقطر ثلجا؟!.

المصرى اليوم

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