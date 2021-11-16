الإمارات وإسرائيل تطلقان محادثات رسمية لتحقيق شراكة اقتصادية شاملة

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أعلنت الإمارات وإسرائيل، عن إطلاق محادثات رسمية تستهدف التوصل إلى اتفاقية لتحقيق شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن إطلاق المحادثات بين الدولتين تم، الثلاثاء، بمشاركة كل من وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، بحضور وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة، وذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل- عند إبرامها بعد إتمام المحادثات بنجاح- تصب في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري إلى مستويات أعلى وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية الجديدة لشركات البلدين والمنطقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي.

ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد الإماراتي قوله: «لقد مر أكثر من عام على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط ..وعملنا خلال هذه الفترة على توظيف العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البلدين لتصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والتعاون العلمي والتكنولوجي على المستويين الثنائي والإقليمي ..وبالفعل ولد الاتفاق فرصاً اقتصادية واسعة، وحققت العديد من المنافع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين قدماً وعلى الصعيد الإقليمي».

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية خلال المباحثات الإماراتية

وأضاف: «ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين شمل مجالات حيوية متنوعة تصب في تطوير قدرات البلدين لبناء اقتصاد المستقبل وتعزيز ممكنات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والسياحة واللوجستيات والنقل والطاقة والبحث والتطوير وغيرها.. وفي ظل هذا التنوع والزخم في الروابط القائمة، وانطلاقاً من أهداف ومبادئ الخمسين بدولة الإمارات وجهود الدولة لتطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر مرونة وانفتاحاً على الأسواق العالمية، نتخذ هذه الخطوة المشتركة ببدء محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف المضي قدماً بالعلاقات الثنائية والاقتصادية إلى المستوى التالي من التطور والازدهار».

من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية: «يساهم إطلاق هذه المحادثات الرسمية في تعزيز التعاون والنقاش خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسهم بشكل كبير في تنمية التجارة بين البلدين وإزالة أي حواجز أمام نموها وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية»، معربة عن طموحها بأن الاتفاقية ستصب حين إنجازها في خدمة مجتمعي الأعمال في البلدين وستخلق فرصاً واسعة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدة: «نأمل من خلال التوصل لهذه الاتفاقية أن نعزز استفادتنا من الإمكانات الكبيرة الكامنة في العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة».

ولفتت الوكالة الإماراتية في تقريرها إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى البناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة التجارة البينية للبلدين أكثر من 3.5 مليار درهم خلال عام منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020 حتى نهاية سبتمبر 2021. وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.9 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

واشارت إلى أن التعاون الثنائي بين الإمارات وإسرائيل شهد تطورات ملحوظة عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام عام 2020 وخصوصاً في مجالات الطاقة والبيئة والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والبحوث وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد جرى التوقيع على أكثر من 60 اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما جرت محادثات لاستكشاف آفاق تعاون أرحب في مجالات الطيران، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتحلية المياه، والذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن بين أبرز هذه الاتفاقيات صفقة بقيمة مليار دولار أمريكي أبرمتها «مبادلة للبترول» الإماراتية للاستحواذ على حصة تبلغ 22 % في حقل غاز تمار البحري من «ديليك للحفر» الإسرائيلية.