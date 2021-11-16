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الجمعة المقبل.. القمر يظهر باللون الأحمر لمدة 3 ساعات و28 دقيقة

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الجمعة المقبل.. القمر يظهر باللون الأحمر لمدة 3 ساعات و28 دقيقة الجمعة المقبل.. القمر يظهر باللون الأحمر لمدة 3 ساعات و28 دقيقة

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يشهد كوكب الأرض، الجمعة المقبل، أطول خسوف جزئي للقمر في القرن الـ21، ما يجعل القمر يظهر باللون الأحمر لمدة تصل إلى 3 ساعات و28 دقيقة.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيكون القمر مظلمًا في معظم أنحاء الكوكب في هذا اليوم وسيكون أفضل مكان لمشاهدة الخسوف هو أمريكا الشمالية، حيث يحل الليل في موعد الخسوف، ما يمكن المواطنين في أمريكا الشمالية من رؤية الظاهرة بشكل مكتمل.

ويحدث خسوف القمر عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، ما يتسبب في خسوف ظل الأرض للقمر.

وسيكون هذا الحدث عميق وبشكل استثنائي، حيث تكون قطعة رقيقة من القمر فقط هي المعرضة لضوء الشمس المباشر عند حدوث الخسوف، بينما سيكتسب باقي القمر لون مائل إلى الحمرة.

ووفقًا للمرصد الملكي، جرينتش، فإن الخسوف الجزئي سيكون «بالكاد مرئيًا في المملكة المتحدة».

ويقول دارا باتيل، عالم الفلك في مرصد جرينتش الملكي: «سيكون من الصعب جدًا رؤية الخسوف الجزئي للقمر في المملكة المتحدة، وذلك لأن غروب القمر يحدث في الساعة 7:24 صباحًا في لندن، بعد دقائق فقط من بدء القمر بالمرور إلى ظل الأرض».

المصرى اليوم

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