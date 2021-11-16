«مبارك» ومجلس الجامعة يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا

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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وأعضاء مجلس الجامعة، جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، لمشاهدة حجم العمل الذي تم بالموقع العام حتى الآن، وتفقد المباني التي تشمل مبنى إدارة، مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، ومبنى المعامل.

أشاد رئيس الجامعة والوفد المرافق له بهذا الإنجاز الكبير والحلم الذي يتحقق على أرض الواقع، والتوجه إلى مستقبل تعليمي أفضل ليس هادف للربح بل يسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة لتأهيل خريج قادر على اقتحام سوق العمل من خلال البرامج التعليمية الجديدة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والإنسانية، وتأكيدا على التطوير الذي يشهده التعليم العالي في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تولي التعليم اهتماما كبيرا وتدعمه بكافة السبل لصناعة مستقبل أفضل.