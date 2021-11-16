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«نقل النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن طريق «دمياط– الإسكندرية»

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«نقل النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن طريق «دمياط– الإسكندرية» «نقل النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن طريق «دمياط– الإسكندرية»

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ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، وطلب إحاطة آخر للنائبة هناء فاروق، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، ومنزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للطريق الساحلي المؤدى إلى محافظة الإسكندرية.

وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إنه يتم مناقشة طلبات الإحاطة للوصول لحلول على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة سبق وقامت بزيارة ميناء دمياط، ووجدت أن الطريق لا يليق بأن يكون هذا الطريق هو المؤدي إلى ميناء هام ومصدر هام للعمالة، وقال: «نقوم بتصدير صورة عن قبل تصدير بضائع من مصر».

وأضاف أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال النقل، لكن هذا الطريق لا يليق وغير صالح، مطالباً بوضع خطة زمنية وخطة مالية، للانتهاء من هذا الطريق.

فيما قالت النائبة إيفلين متى، مقدمة طلب الإحاطة، إن الطريق المؤدي من دمياط لمحافظة الإسكندرية، عليه مزارع كثيرة، وعندما تم إحلال وتجديد الطريق، تم تكسير الطريق منذ عام، ولم يتم رصفه مرة أخرى، رغم أنه طريق مؤدي لجمصة والعديد من المزارع، وأصحاب تلك المزارع لم يستطيعوا زراعة أراضيهم هذا العام بسبب الطريق، لأنه ما زال في حالة تكسير ولا أحد يستطيع السير عليه، مؤكدة أن دمياط مدينة متنوعة الأنشطة، ففيها ميناء وزراعة وسياحة، مطالبة بالبدء فورا في رصف الطريق بين دمياط والإسكندرية.

وأثناء الاجتماع، أوقف رئيس اللجنة، الاجتماع، لإبلاغ الحضور بوفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، وطلب من الحضور قراءة الفاتحة على روحه.

وقال عابد: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه اليوم وقد كان زميلا لنا في برلمان ٢٠١٥، وبرلمان ٢٠٢٠ وكان من القامات الوطنية المميزة».

المصرى اليوم

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