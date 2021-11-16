طه إسماعيل: مصطفى فتحي صنع الفارق أمام الجابون

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أشاد الدكتور طه إسماعيل، الخبير الكروي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب الوطني الأول، خلال مباراة الجابون، في تصفيات كأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر الفوز على الجابون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«أداء المنتخب في الشوط الثاني أفضل من الأول، الذي افتقدنا فيه للجماعية، حيث لم نستطع تشكيل أي خطورة على مرمى المنافس».

وأضاف :«نزول مصطفى فتحي، في الشوط الثاني، صنع الفارق مع المنتخب، في ظل المهارات الفردية للاعب، حيث صنع أكثر من فرصة لمحمد صلاح»، مضيفًا :«مصطفى فتحي، بديل جيد لصلاح، ومن الممكن أن يحصل على فرصة أكثر من ذلك».

وأوضح: مباراة اليوم، كانت فرصة جيدة للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، للتعرف على امكانيات اللاعبين بشكل جيد«.

يُذكر أن المنتخب الوطني ضمن التأهل إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات المونديال، والتي ستقام مبارياتها في شهر مارس المقبل.