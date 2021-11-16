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عدد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مكاسب أحفاد الفراعنة من مباراة الجابون، التي اقيمت اليوم الثلاثاء بختام منافسات المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء:«خرجنا بمكاسب عديدة من المباراة وليس الفوز في المواجهة فقط».

وأوضح:«دفعنا بعدد كبير من اللاعبين الجدد للوقوف على مستواهم وتجربتهم خاصةً أن منهم صغار السن ويلعبون في الدوري المصري».

وواصل كيروش:«لم يكن أحد يتوقع أن يكون إمام عاشور وأحمد ياسين ومروان حمدي بقميص منتخب مصر ولكنه بات واقعًا وبدعم الأندية وبالعمل والاجتهاد بإمكانهم الاستمرار ضمن قائمة منتخب مصر».

وأكمل:«حققنا 3 انتصارات وتعادلنا في مباراة واحدة فقط خارج ملعبنا، واللاعبون يستحقوا كل الاشادة والثناء».