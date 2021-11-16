«أزهر المنيا» يواصل اختبارات حفظ القران الكريم «تعرف على مستويات المسابقة»

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واصلت منطقة المنيا الأزهرية، فعاليات إجراء مسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب السنوية، لحفظ القرآن الكريم في أسبوعها الثالث على التوالي ، حيث بدأت اختبارات طلاب المعاهد الأزهرية، ومن المقرر استمرارها لأسبوعين متتاليين بما فيهما الجمع والعطلات الرسمية .

أجرى الشيخ محمود إبراهيم أحمد، موفد قطاع المعاهد لمتابعة المسابقة بمنطقة المنيا، وموجه شؤون القرآن بقطاع المعاهد، جولة ميدانية للجان منطقة المنيا الأزهرية رفقة الشيخ عبدالموجود جاد الرب عبدالموجود، مدير شؤون القرآن بالمنطقة وعماد الدين جابر، مُدير الأمن الوقائي بالمنطقة .

أثنى الشيخ محمود، بمستوى المتسابقين وحُسن توزيع أعمال اللجان، موضحاً بأن جوائز المسابقة مادية وقيمة للطلاب الفائزين بالمسابقة .

قال الشيخ محمود، إن المسابقة تتكون من مرحلتين، ويتم تصعيد الطلاب الحاصلين على 80 درجة فأكثر في اختبار المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، التي سيتم إجراؤها بإذن الله تعالى حسبما يستجد من تعليمات برئاسة القطاع في الفترة المقبلة.

من جانبه أفاد "عبد الموجود"، بأن المسابقة من المقرر إجراؤها لنهاية الشهر الجاري لشمول كافة المعاهد بمختلف الإدارات ، ويتم إجراؤها وفق مستويات ثلاث في حفظ كتاب الله «القرآن الكريم» هي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا

المستوى الثاني: حفظ عشرين جزءً من القرآن الكريم

المستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم

الجدير بالذكر أن المسابقة بمرحلتيها الأولى والثانية يُشرف على إجراؤها وتنظيمها بالديوان العام والإدارات التعليمية كُلٍ من الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية والشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي ومحسن خالد حسن، الوكيل الثقافي.