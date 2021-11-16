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100 خدمة حكومية على منصة رقمية.. بشرى من وزير الاتصالات للمواطنين (التفاصيل)

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100 خدمة حكومية على منصة رقمية.. بشرى من وزير الاتصالات للمواطنين (التفاصيل) 100 خدمة حكومية على منصة رقمية.. بشرى من وزير الاتصالات للمواطنين (التفاصيل)

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أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق لبوابة الرقمية على الهواتف المحمولة، لتوفير كل الخدمات التي توفرها منصة «مصر الرقمية» على البوابة الإلكترونية، موضحا أن ذلك يأتي بسبب تفضيل العديد من المواطنين استخدام الخدمات عبر المحمول.

وأوضح طلعت، خلال كلمته باجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية» المقدم من ، الثلاثاء، أن منصة «مصر الرقمية» تقدم العديد من الخدمات، مضيفا أنها أطلقت 94 خدمة للمواطنين بالتعاون مع مقدمي الخدمة الداخلية والتموين وغيرها، مشيرا إلى أن العمل على زيادة الخدمات المقدمة لتتجاوز الـ100 خدمة عبر المنصة.

وأكد وزير الاتصالات أن أنشطة الوزارات والخدمات ستقدم خلال المرحلة القادمة عن بعد، مشيرا إلى أن خدمات التأمينات الاجتماعية ستتم عبر منصة «مصر الرقمية» وكذلك سداد الضريبة العقارية حتى لا يحدث تزاحم في فترات سداد الضريبة والمقررة في مارس من كل عام أو أثناء تقديم الخدمات سواء للأفراد أو الشركات وخدمات المحاكم للمحامين، مشيرا إلى أنه يمكن رفع الدعاوى القضائية عن بعد.

ولفت الوزير إلى أن المحاكم الاقتصادية أيضا ستعمل عن بعد، وهو أمر غاية في الأهمية لأنه سيسهل أيضا إجراءات التقاضي دون الحاجة إلى الانتقال، خاصة أن هناك عدد من أصحاب الدعاوى يكونون خارج مصر.

وأشار إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال جغرافي وإنما انتقال نوعي من خلال حكومة رقمية لا تعتمد على الورق وإنما الرقمنة، ليحصل المواطن على خدماته عبر منفذ واحد دون أن يكلفه ذلك عناء الانتقال بين أروقة الوزارات الحكومية لتجميع المستندات، ولفت إلى أن هذا الأسلوب الجديد يسهل انتقال المواطنين بين الوزارات المختلفة.

المصرى اليوم

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