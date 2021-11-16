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الترتيب النهائي لمجموعة في تصفيات

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الترتيب النهائي لمجموعة مصر في تصفيات كأس العالم الترتيب النهائي لمجموعة في تصفيات

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اُسدل الستار اليوم الثلاثاء على منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات والمرحلة قبل الأخيرة من عمرها.

وأنهى المصري مشواره في المرحلة الثانية من التصفيات بتصدر مجموعته ومن ثم التأهل للمرحلة الأخيرة.

وفاز منتخب على أرضه على حساب الجابون بهدفين مقابل هدف بينما حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة ليبيا وأنجولا التي اقيمت في بنغازي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

مصر في المركز الأول 14 نقطة

الجابون في المركز الثاني 7 نقاط

ليبيا في المركز الثالث 7 نقاط

أنجولا في المركز الرابع 5 نقاط

المصرى اليوم

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