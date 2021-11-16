★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اُسدل الستار اليوم الثلاثاء على منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم والمرحلة قبل الأخيرة من عمرها.

وأنهى المنتخب المصري مشواره في المرحلة الثانية من التصفيات بتصدر مجموعته ومن ثم التأهل للمرحلة الأخيرة.

وفاز منتخب مصر على أرضه على حساب الجابون بهدفين مقابل هدف بينما حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة ليبيا وأنجولا التي اقيمت في بنغازي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

مصر في المركز الأول 14 نقطة

الجابون في المركز الثاني 7 نقاط

ليبيا في المركز الثالث 7 نقاط

أنجولا في المركز الرابع 5 نقاط