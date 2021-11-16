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حقق المنتخب الوطني اليوم الفوز أمام نظيره منتخب الجابون، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية بدور المجموعات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة لمنتخب مصر، المنتخب الوطني متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، ويليه منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والمركز الثالث المنتخب الليبي برصيد 7 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب أنجولا برصيد 5 نقاط.

وحقق المنتخب الفوز اليوم بنتيجة 2-1، وأحرز الأهداف محمد مجدي أفشه في الدقيقة 4 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أحمد ياسر ريان، ثم أدرك المنتخب الجابوني التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جيم أليفيناه، وخطف المنتخب المصري الفوز عن طريق لاعب الجابون جوهان أوبيانج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من أجل التأهل لكأس العالم قطر، وينتظر المنتخب المواجهات المصيرية التي ستلعب اليوم، وسيتحدد المنتخبات التي ستكون في التصنيف الأول، ومنهم تونس، والجزائر، ونيجيريا، وأي من هذه المنتخبات فشل في الصعود سيحل المنتخب المصري على الفور بدلًا منها في التصنيف الاول.