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تحصل محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر على البطاقة الصفراء خلال مباراة أحفاد الفراعنة اليوم الثلاثاء أمام الجابون التي أقيمت في ملعب برج العرب بالاسكندرية، بمنافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجابوني بنتيجة 2/1.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الحاسمة والفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022، منتظراً اجراء القرعة لمعرفة منافسه.

وبات الونش مهدداً بعدم خوض مباراة الاياب في فاصلة المونديال حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى في لقاء الذهاب.

ويعاني المنتخب المصري من وجود أكثر من عنصر أساسي لديه يمتلاك في جعبته بطاقة صفراء، مما يعني غيابهم عن لقاء الاياب لفاصلة كأس العالم حال الحصول على أخرى في لقاء الذهاب.

ويمتلك مصطفى محمد في جعبته بطاقة صفراء، كذلك كل من محمد النني و طارق حامد وأحمد فتوح.