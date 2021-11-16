أخبار عاجلة

طلعت يوسف: «مواقف يحيى الكومي تسئ للإسماعيلي.. ولدي مستحقات متأخرة» -
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

5 لاعبين مهددين بالغياب عن منتخب في فاصلة

Print
5 لاعبين مهددين بالغياب عن منتخب مصر في فاصلة كأس العالم 5 لاعبين مهددين بالغياب عن منتخب في فاصلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحصل محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة بنادي ومنتخب على البطاقة الصفراء خلال مباراة أحفاد الفراعنة اليوم الثلاثاء أمام الجابون التي أقيمت في ملعب برج العرب بالاسكندرية، بمنافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من تصفيات 2022.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجابوني بنتيجة 2/1.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الحاسمة والفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022، منتظراً اجراء القرعة لمعرفة منافسه.

وبات الونش مهدداً بعدم خوض مباراة الاياب في فاصلة المونديال حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى في لقاء الذهاب.

ويعاني المصري من وجود أكثر من عنصر أساسي لديه يمتلاك في جعبته بطاقة صفراء، مما يعني غيابهم عن لقاء الاياب لفاصلة كأس العالم حال الحصول على أخرى في لقاء الذهاب.

ويمتلك مصطفى محمد في جعبته بطاقة صفراء، كذلك كل من محمد النني و طارق حامد وأحمد فتوح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش