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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب.

وشهدت التقسيمة ظهور اللاعبين بمستوى جيد، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وحرص طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التوجه إلى صالة الجيمانيزيوم بالنادي، لخوض تدريبات اضافية، بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق فاز بالأمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.