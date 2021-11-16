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عبد العزيز: تعيين مدرب عام من اختصاص الإدارة.. وارشح الشيشينى مديراً للكرة

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عبد العزيز: تعيين مدرب عام من اختصاص الإدارة.. وارشح الشيشينى مديراً للكرة عبد العزيز: تعيين مدرب عام من اختصاص الإدارة.. وارشح الشيشينى مديراً للكرة

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أكد أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق للفريق الكروى الاول بنادي ، ان يجب على لجنة إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، تعيين مدرب عام ومدير للكرة داخل الفريق، لضبط ايقاع الفريق والتدخل فى اللحظات اللازمة.

وقال عبد العزيز في تصريحات إذاعية، "تعيين مدرب عام ومدير للكرة ليس من اختصاص المدير الفني، وإنما يأتي القرار من جانب إدارة النادي، كارتيرون ظهر عاجزا خلال مواجهة الأهلي الأخيرة، ولم يجد من يتعاون معه في الأمور الفنية، ولذلك لم يقدم الزمالك المستوى الفني المطلوب خلال اللقاء، يجب على مجلس إدارة الزمالك ترشيح بعض الأسماء على كارتيرون، للتواجد ضمن طاقمه المعاون، ولكن ترك الأمور دون تعيين مدرب عام قرار خاطئ للغاية ويستدعي تحرك الإدارة".

وأضاف، "علمت برغبة كارتيرون في تواجد أمير عبد العزيز ولا أعلم سبب عدم الموافقة على طلبه، وأنصح بتواجد سامي الشيشيني في منصب مدير الكرة فهو لا يريد العمل كمدرب".

المصرى اليوم

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